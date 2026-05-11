Afrique: Le Chef de l'État s'entretient avec Son Homologue français en marge du Sommet Africa Forward

11 Mai 2026
Gabonews (Libreville)
Par CP

En marge du Sommet Africa Forward, le Président de la République, Chef de l'Etat, Brice Clotaire Oligui Nguema, s'est entretenu avec son homologue français, Son Excellence Emmanuel Macron. Cette rencontre bilatérale consacre un partenariat repensé, fondé sur la réciprocité, la performance et l'intérêt mutuel.

Le Gabon s'affirme désormais comme un acteur souverain, engagé dans une coopération économique équilibrée avec la France, tournée vers l'investissement productif et la création de valeur locale.

Les échanges ont permis de dresser un état d'avancement des projets structurants en cours, notamment dans les secteurs des infrastructures routières, de l'énergie, de l'eau, du ferroviaire et de l'industrie. Occasion pour le Chef de l'État d'insisté sur la nécessité d'accélérer la concrétisation opérationnelle des engagements, dans une logique de résultats mesurables et durables.

La diplomatie gabonaise pragmatique et ouverte promeut un modèle de développement axé sur la transformation locale des ressources, levier essentiel de souveraineté industrielle et de création d'emplois.

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Cette orientation stratégique renforce la crédibilité du pays auprès de ses partenaires et consolide sa position dans la recomposition des relations Afrique-Europe.

Stable, réformateur et résolument tourné vers l'avenir, le Gabon s'impose aujourd'hui comme un partenaire de confiance, attractif et respecté, capable de nouer des alliances solides au service d'une croissance partagée.

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