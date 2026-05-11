Tunisie: La Bourse de Tunis propose l'introduction de l'huile d'olive sur le marché financier

La Bourse de Tunis a proposé l'introduction de l'huile d'olive en Bourse, selon les affirmations de Bilel Sahnoun, directeur général de la Bourse de Tunis et président de la Fédération des bourses arabes.

Dans une déclaration accordée à Kaouther Larbi en marge d'un séminaire intitulé « Libérer le potentiel financier de la Tunisie : produits innovants et marché des matières premières », le responsable a précisé que cette mesure vise à valoriser la production et à renforcer la transparence des prix.

Bilel Sahnoun a également appelé à la nécessité de réviser le cadre législatif afin de permettre l'inscription des matières premières, à l'instar de l'huile d'olive, à la cote boursière.