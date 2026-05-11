Tunisie: Malgré son classement en « zone rouge » - Gafsa en tête des demandes de forage de puits agricoles

11 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

En marge d'une réunion tenue ce lundi 11 mai 2026 au siège du gouvernorat de Gafsa à l'occasion de la Journée nationale de l'agriculture, Mongi Afi, chargé de la gestion de la Délégation Régionale au Développement Agricole (CRDA), a déclaré à la radio que le gouvernorat de Gafsa occupe la première place nationale en termes de demandes de forage de puits agricoles.

Le responsable a précisé que la région enregistre une moyenne dépassant les 120 demandes par session, et ce, bien que Gafsa soit classée parmi les « zones rouges » où le forage de nouveaux puits est strictement interdit en raison du stress hydrique.

Une recrudescence des forages illégaux

Le responsable a également souligné la difficulté de recenser précisément le nombre de puits anarchiques, tout en confirmant que leur nombre reste très élevé si l'on se fie aux procès-verbaux d'infraction. Pour l'année en cours 2026, 120 procès-verbaux ont déjà été enregistrés, tandis que 200 procès-verbaux d'infraction avaient été dressés au cours de l'année précédente.

 

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.