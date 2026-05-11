Tunisie: Malgré son classement en « zone rouge » - Gafsa en tête des demandes de forage de puits agricoles

En marge d'une réunion tenue ce lundi 11 mai 2026 au siège du gouvernorat de Gafsa à l'occasion de la Journée nationale de l'agriculture, Mongi Afi, chargé de la gestion de la Délégation Régionale au Développement Agricole (CRDA), a déclaré à la radio que le gouvernorat de Gafsa occupe la première place nationale en termes de demandes de forage de puits agricoles.

Le responsable a précisé que la région enregistre une moyenne dépassant les 120 demandes par session, et ce, bien que Gafsa soit classée parmi les « zones rouges » où le forage de nouveaux puits est strictement interdit en raison du stress hydrique.

Une recrudescence des forages illégaux

Le responsable a également souligné la difficulté de recenser précisément le nombre de puits anarchiques, tout en confirmant que leur nombre reste très élevé si l'on se fie aux procès-verbaux d'infraction. Pour l'année en cours 2026, 120 procès-verbaux ont déjà été enregistrés, tandis que 200 procès-verbaux d'infraction avaient été dressés au cours de l'année précédente.