Tunisie: Grossesse - Même sans diabète déclaré, une glycémie élevée menace la santé future de l'enfant

Une glycémie élevée chez la future mère, même en l'absence de diabète gestationnel déclaré, pourrait hypothétiquement se retentir sur la santé métabolique de l'enfant à long terme. C'est hélas ce que révèle une nouvelle étude américaine d'envergure menée par des chercheurs de l'Université d'État de Pennsylvanie.

En effet, selon les travaux des scientifiques de l'Université précitée ayant analysé les données de près de 10 900 naissances, les femmes présentant des taux de sucre élevés lors du dépistage initial sont nettement plus susceptibles de donner naissance à des bébés en surpoids. L'étude établit un constat frappant : ces mères ont 41 % de risques supplémentaires de mettre au monde un enfant plus grand que la normale (macrosomie).

L'enjeu dépasse donc la simple gestion de la grossesse. Les chercheurs soulignent d'ailleurs que l'excès de poids à la naissance constitue un facteur de risque majeur, chez l'enfant à des stades ultérieurs de sa vie pour le développement de l'obésité, des troubles métaboliques et du diabète.

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Face à ces résultats, les auteurs de l'étude insistent sur l'impératif d'un suivi médical rigoureux et sur l'adoption d'une hygiène alimentaire stricte durant la gestation. Cette étude confirme l'importance cruciale du dépistage précoce des anomalies glycémiques pour prévenir, dès le berceau, des complications de santé chroniques pouvant affecter les générations futures.