Tunisie: Faculté des sciences de Tunis - Secours du patrimoine, entre archéométrie et nouvelles technologies

Le Laboratoire des ressources minérales et de l'environnement de la Faculté des Sciences de Tunis organise deux séminaires scientifiques internationaux d'envergure le 15 mai 2026. Consacrés à la restauration du patrimoine et à l'étude des matériaux archéologiques, ces rendez-vous réuniront des chercheuses de renom tunisiennes avec celles venues de d'Italie pour explorer les frontières de l'archéométrie et des géo-matériaux.

Le premier volet des séminaires précités est intitulé « Pigments minéraux et couleurs ». Il proposera une immersion dans l'analyse des céramiques et des peintures murales de sites classés au patrimoine mondial. L'accent sera mis sur des technologies de pointe non destructives, telles que la fluorescence X et l'analyse infrarouge, qui permettent de percer les secrets des techniques décoratives anciennes sans altérer l'intégrité des pièces historiques.

Le second séminaire portera le slogan du défi majeur qu'est la dégradation de la pierre. Sous le titre « De l'analyse au traitement », cette session dressera un diagnostic précis des pathologies pouvant menacer les monuments historiques.

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Des outils sophistiqués, comme le microscope électronique à balayage et la porosimétrie, seront présentés. Et ce, pour identifier les sels corrosifs et l'érosion structurelle. L'objectif est d'adapter les interventions de terrain aux dernières avancées de laboratoire afin de protéger les monuments tunisiens face aux changements climatiques.

Ces rencontres mettent en lumière des disciplines essentielles mais méconnues à savoir : l'archéométrie, qui lie sciences appliquées et archéologie pour dater et tracer l'origine des objets ; l'archéomatériaux, une technique axée sur la composition des céramiques et des marbres ; et les géomatériaux, ressources naturelles transformées par l'histoire. Il s'agit d'un rendez-vous crucial pour garantir la pérennité du trésor historique de la Tunisie. De pareilles initiatives, on en veut et on redemande !