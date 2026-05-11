Tunisie: Alerte au mildiou - Tomate, pomme de terre et potiron menacés, le ministère de l'Agriculture appelle à la vigilance

Le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a alerté les producteurs de légumes et de vigne sur les risques liés aux précipitations attendues durant ce mois de mai 2026 dans la plupart des zones de production. Ces conditions météorologiques conjuguées à des températures clémentes, explique-t-on, sont particulièrement propices à l'apparition et à la propagation du mildiou dans les cultures de pommes de terre, de tomates saisonnières, de vignes et de cucurbitacées (courges, courgettes, potiron...).

Face à la dangerosité de cette maladie épidémique et à sa fulgurante vitesse de propagation, le ministère appelle les agriculteurs à intervenir immédiatement. Et ce, en administrant les traitements préventifs ou curatifs nécessaires et en utilisant des fongicides homologués lesquels doivent être appliqués sans délai.

Le département de l'Agriculture a ainsi fortement conseillé les professionnels de surveiller régulièrement et soigneusement leurs parcelles et de renouveler les interventions dès que les conditions climatiques favorisent le développement du champignon incriminé.

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Le ministère insiste également sur le respect des délais d'efficacité des produits et sur l'importance de l'alternance entre les différentes familles chimiques de pesticides afin de prévenir toute résistance du pathogène. A ce titre il incite à l'utilisation de pulvérisateurs spécifiquement adaptés aux traitements fongicides pour garantir l'efficacité optimale des opérations.