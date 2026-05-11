Tunisie: Le patrimoine architectural de la capitale s'illumine sous les projecteurs de l'AMVPPC

Dans un éclat de lumière et de modernité, l'Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (AMVPPC) vient de transformer le paysage nocturne de la capitale. Par une mise en lumière artistique de haute précision, les joyaux architecturaux du centre-ville ont révélé leurs façades aux yeux des passants, célébrant ainsi la richesse et la diversité du patrimoine urbain tunisien.

L'avenue Habib Bourguiba et ses artères adjacentes ont pris une nouvelle dimension ce week-end, alors que plusieurs édifices emblématiques sortaient de l'ombre. Le Théâtre Municipal, chef-d'oeuvre de l'Art nouveau souvent surnommé la « Bonbonnière », a été le point d'orgue de cette métamorphose. Sous des faisceaux savamment disposés, ses ornements sculpturaux ont retrouvé un relief saisissant, offrant un spectacle visuel qui rappelle l'âge d'or culturel de la cité.

Non loin de là, la majestueuse Cathédrale Saint-Vincent-de-Paul a également bénéficié de ce traitement de faveur. Ses lignes romano-byzantines, désormais soulignées par un éclairage tamisé mais puissant, dominent la place de l'Indépendance avec une solennité renouvelée. Cette initiative a également englobé les façades du Conservatoire National de Musique et de Danse, intégrant ce haut lieu de l'enseignement artistique dans un parcours visuel cohérent qui magnifie l'histoire de la pierre.

Au-delà de l'esthétisme pur, cette opération s'inscrit dans une volonté institutionnelle de dynamiser le tourisme urbain. En rendant ces monuments attractifs de nuit, l'AMVPPC espère stimuler la fréquentation du centre-ville après le coucher du soleil et encourager les citoyens à se réapproprier leur patrimoine quotidien. L'usage de technologies LED de pointe souligne par ailleurs une approche responsable, alliant rayonnement culturel et sobriété énergétique.

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Le succès de cette mise en lumière ne s'est pas fait attendre. Sur les réseaux sociaux, une vague de clichés nocturnes a rapidement envahi la toile, témoignant de l'émerveillement des Tunisiens et des visiteurs devant cette capitale qui, entre mémoire et modernité, continue de briller de mille feux. Cette initiative réussie pourrait bien préfigurer une campagne nationale visant à illuminer d'autres sites historiques à travers le pays.