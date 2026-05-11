Tunisie: ARP - Brahim Bouderbala reçoit le Président de la Chambre des communes du Canada

Le président de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), Brahim Bouderbala, a reçu ce lundi matin le président de la Chambre des communes du Canada, Francis Scarpaleggia. Ce dernier était accompagné d'une délégation parlementaire de haut niveau représentant l'ensemble de l'échiquier politique canadien, ainsi que de l'ambassadeur du Canada en Tunisie.

Vers une diplomatie parlementaire active

Dans une déclaration aux médias, Brahim Bouderbala a souligné l'importance de cette visite pour soutenir les relations d'amitié et de coopération. Il a insisté sur la nécessité de renforcer la coordination entre les deux institutions législatives afin de favoriser l'échange d'expertises et de développer les mécanismes de contrôle et de diplomatie parlementaire.

Il a qualifié cette visite de « premier pas vers le renforcement des relations bilatérales dans les domaines culturel, académique, économique et social », soulignant l'importance d'explorer de nouvelles opportunités de partenariat, notamment dans les secteurs à forte valeur ajoutée tels que l'économie verte, les énergies renouvelables et l'innovation numérique.

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La Tunisie : Un pont stratégique entre le Nord et l'Afrique

Bouderbala a également rappelé que la présence d'une importante communauté tunisienne au Canada reflète la solidité des liens entre les deux peuples. Il a mis en avant la position géographique stratégique de la Tunisie :

« Nous considérons que les relations entre la Tunisie et le Canada revêtent une importance capitale, compte tenu de la position de la Tunisie au coeur du monde arabe et à la pointe nord du continent africain. Ce positionnement lui permet de jouer le rôle de pont entre les pays du Nord et le continent africain. »

Évolution démocratique et cadre constitutionnel

Le président de l'ARP a présenté aux hôtes canadiens un aperçu des prérogatives du Conseil selon la Constitution de juillet 2022, réaffirmant l'indépendance et l'harmonie des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Il a rappelé que l'État tunisien a misé, depuis l'indépendance, sur le développement humain et aspire, depuis la révolution du 14 janvier 2011, à bâtir un système démocratique rationnel et stable.

De son côté, Francis Scarpaleggia a exprimé sa fierté de visiter la Tunisie, saluant une relation basée sur le respect mutuel. Il a souligné la volonté du Canada de porter ces relations à des niveaux supérieurs, notamment dans l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et l'investissement.

D'autres membres de la délégation ont pris la parole. Yves Perron a salué les étapes franchies par la Tunisie dans la consolidation des institutions démocratiques. Larry Brock a exprimé son intérêt pour un dialogue approfondi sur la gouvernance parlementaire, la transparence et les défis environnementaux. Eric Saint-Pierre a quant à lui souligné le rôle essentiel des groupes d'amitié parlementaire et l'apport dynamique de la diaspora tunisienne au Canada.

Un engagement diplomatique renouvelé

L'ambassadeur du Canada en Tunisie, Alexandre Béliveau, a réitéré l'engagement ferme de son pays à dynamiser les relations bilatérales et à encourager les programmes d'échange pour favoriser l'investissement commun dans les dimensions politiques, économiques et culturelles.

Le président de la Chambre des communes du Canada, Francis Scarpaleggia, effectue cette visite officielle en Tunisie du 10 au 13 mai, à l'invitation de son homologue tunisien.