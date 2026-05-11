Tunisie: « Meraviglia » - Quand l'écologie devient moteur d'emploi au pays

Lancé samedi 9 mai 2026 au Centre culturel international de Hammamet, le projet « Meraviglia » entend faire de l'économie verte un levier de création d'emplois et d'inclusion sociale. Portée par l'Association d'éducation relative à l'environnement de Hammamet (AERE) avec l'appui du programme européen Interreg NEXT MED, cette initiative cible prioritairement les jeunes et les femmes peu ou pas qualifiés, en transformant les défis environnementaux en opportunités entrepreneuriales durables. Le projet s'inscrit dans la dynamique engagée par la Tunisie pour accélérer sa transition écologique et renforcer son économie verte.

Le projet réunit huit partenaires issus de six pays méditerranéens : la Tunisie, la France, l'Italie, le Liban, la Jordanie et la Turquie, autour d'un objectif commun : soutenir l'émergence d'un entrepreneuriat vert capable de créer des emplois durables tout en répondant aux défis climatiques et sociaux.

Selon l'Organisation internationale du travail (OIT), la Tunisie pourrait générer jusqu'à 272 000 emplois verts d'ici 2030. Un potentiel que « Meraviglia » entend contribuer à concrétiser, notamment dans le gouvernorat de Nabeul.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le programme vise à identifier six défis environnementaux majeurs dans la région afin de les transformer en projets économiques à fort potentiel de création d'emplois. Il cible particulièrement les groupes vulnérables et les personnes peu qualifiées, souvent confrontés à des difficultés d'accès au marché du travail, malgré l'existence d'initiatives innovantes portées par de jeunes entrepreneurs.

Les promoteurs du projet soulignent toutefois que de nombreuses initiatives vertes restent peu visibles et peinent à se développer faute d'accompagnement, de formation et d'accès au financement. À cela s'ajoutent les contraintes administratives et réglementaires qui ralentissent encore l'essor de l'entrepreneuriat vert en Tunisie.

Prévu sur trois ans, de 2025 à 2028, « Meraviglia » misera sur la formation et l'accompagnement des futurs entrepreneurs verts dans l'ensemble du gouvernorat de Nabeul. Le projet prévoit notamment la création de tiers-lieux dédiés aux compétences environnementales, une académie virtuelle de l'entrepreneuriat vert, des parcours de formation combinant e-learning, mentorat et immersion pratique, ainsi que des résidences d'éco-entrepreneurs favorisant les échanges interculturels.

À travers cette initiative, les partenaires du projet souhaitent contribuer à structurer un écosystème de l'économie verte plus inclusif et mieux adapté aux enjeux de la transition écologique et de l'emploi durable en Tunisie.