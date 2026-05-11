Tunisie: Six ans de prison pour une femme ayant exploité ses enfants dans la mendicité

11 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La chambre criminelle du Tribunal de première instance de Tunis a rendu un verdict exemplaire dans une affaire de traite d'êtres humains. Une femme, opérant principalement sur l'avenue Habib Bourguiba et dans plusieurs artères de la capitale, a été condamnée à une peine de six ans de prison ferme, assortie d'une amende de 20 000 dinars.

L'enquête a révélé que la prévenue organisait un véritable réseau familial en répartissant ses enfants mineurs dans des points stratégiques de la ville. Ces derniers étaient contraints de solliciter la charité des passants dans des conditions éprouvantes, le fruit de leur collecte étant intégralement récupéré par la mère.

Les investigations ont démontré que l'accusée misait sciemment sur le bas âge de ses enfants pour susciter l'empathie des citoyens. Pour la justice tunisienne, ces agissements ne relèvent pas du simple besoin, mais constituent une forme grave d'exploitation économique et une violation flagrante des droits de l'enfant. Ce jugement s'inscrit dans la volonté de fermeté des autorités face aux réseaux d'exploitation des mineurs, requalifiés ici sous le chef d'inculpation de traite d'êtres humains.

 

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