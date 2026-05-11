Ile Maurice: Cyclisme - Michel Mayer obtient deux stages de formation pour le pays

Michel Mayer a représenté la Fédération mauricienne de Cyclisme (FMC) au 20e congrès de la Confédération Africaine de Cyclisme (CAC). Celui-ci s'est tenu les 25 et 26 avril à Abidjan en Côte d'Ivoire. Le président de la FMC a obtenu l'organisation de deux stages de formation qui se tiendront en novembre.

Il y aura d'abord une formation pour les entraineurs de niveau 2 et ensuite une touchant à la mécanique. «Ce sont des experts désignés par l'Union cycliste internationale (UCI) qui dirigeront ces formations. J'ai choisi la période de novembre parce qu'on sera en fin de saison. Nos jeunes coureurs seront donc disponibles. A mon avis, ces formations peuvent permettre à nos jeunes d'obtenir de précieux diplômes qui les aideront à décrocher du travail après leur carrière cycliste.

Pour la formation en mécanique, il y aura probablement des représentants des Comores et de Madagascar en lice», indique Michel Mayer.

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Le congrès tenu à Abidjan a aussi été l'occasion de passer en revue la situation du vélo en Afrique. «Toutes les nations du continent font face aux mêmes problèmes. Ils sont d'ordre financier principalement et touchent au développement du cyclisme», ajoute Michel Mayer. Présent au congrès, le président de l'UCI, le Français David Lappartient, a donc pris connaissance des défis auxquels le cyclisme africain fait face.

Le président de la CAC, Yao Allah-Kouamé a dressé un bilan globalement positif de ces assises, saluant notamment l'implication des autorités ivoiriennes. La cérémonie d'ouverture, présidée par la présidente du Sénat ivoirien, Kandia Camara, a donné un signal fort quant à l'intérêt institutionnel porté à la discipline. Parmi les décisions majeures, le projet de construction d'un vélodrome moderne à Abobo figure en bonne place.

Le congrès a donné son accord pour la signature d'un accord d'établissement avec les autorités ivoiriennes en vue d'une possible installation du siège de la CAC à Abidjan. Si ce projet reste encore conditionné à des validations statutaires attendues lors d'une prochaine Assemblée générale en 2027, il témoigne de la volonté de repositionner la gouvernance du cyclisme africain.

Sur le plan financier, un budget de 345 millions de francs CFA a été adopté pour soutenir le développement de la discipline. Un montant jugé modeste au regard des standards d'autres sports, mais assumé par les dirigeants de la confédération, qui appellent à une évolution du modèle économique. «Nous devons diversifier nos sources de financement», a insisté Yao AllahKouamé.

Dans cette optique, la CAC entend renforcer ses partenariats, attirer davantage de sponsors et développer des compétitions plus attractives, aussi bien sur route que sur piste, sans oublier des disciplines en plein essor comme le BMX, le VTT ou le gravel. Au-delà des décisions, ce congrès aura également permis de mobiliser les fédérations africaines autour d'un projet commun, malgré les contraintes logistiques et financières. Un signal positif pour une discipline en quête de structuration et de visibilité sur le continent. L'on espère désormais que les ambitions se transformeront bientôt en actions concrètes.

Championnats d'Afrique sur route en octobre : Le pays organisateur reste à être déterminé

Les Championnats d'Afrique sur route auront lieu fin octobre selon Michel Mayer. Mais le pays organisateur reste à être déterminé. «Le gros souci est que les pays à avoir la capacité de payer 800,000 dollars US à la compagnie Golazo pour organiser les championnats ne sont pas nombreux. Le plus important est de savoir où cette compétition se tiendra même si la période de fin octobre a été arrêtée», fait ressortir le président de la fédération mauricienne.

Pour rappel, Golazo, une société belge, a conclu un partenariat de huit ans avec la Confédération africaine de Cyclisme. L'accord couvre la période allant de 2024 à 2032. Golazo est ainsi le partenaire marketing et événementiel des championnats d'Afrique. Golazo est très active à l'international et possède son siège africain à Nairobi, au Kenya. Avant de s'associer à la CAC, l'action de Golazo en Afrique était principalement axée sur l'athlétisme, la course à pied et la promotion du sport auprès des jeunes.