Ile Maurice: Football - Un doublé historique au bout du suspense

Le dernier trophée encore en jeu cette saison est parti garnir l'armoire de La Cure Waves. En s'imposant lors de la finale de la MFA Cup, dimanche à Côte d'Or face à l'ASPL 2000, le club de la capitale a parachevé une saison exceptionnelle en réalisant un doublé inédit. Les Jaune et Noir sont sortis vainqueurs d'une rencontre remplie de suspense en s'imposant lors de la séance des tirs au but (10-9).

Une semaine seulement après avoir été sacré champion de la Super League, le club de la capitale a dû puiser dans ses retranchements pour écarter une opposition coriace. Le duel, intense dès les premières minutes, a vu Adrien François ouvrir le score pour les siens dès la 9e minute. Cependant, la réplique ne s'est pas fait attendre : Mattéo Monplé a égalisé à la 20e minute (1-1). Malgré les efforts des deux formations, le tableau d'affichage est resté figé durant le reste du temps réglementaire et des prolongations.

La rencontre a été particulièrement éprouvante pour les hommes de Jérôme Thomas. Outre la pression physique imposée par l'adversaire, les Waves ont dû composer avec l'expulsion de leur capitaine, Fabrice Augustin, à la 92e minute.

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Réduits à dix, ils ont fait preuve d'une solidarité exemplaire pour tenir jusqu'à la séance fatidique. C'est finalement au terme d'une séance de tirs au but interminable et riche en émotions que La Cure Waves a forcé le destin, s'imposant 10-9.Ce succès marque l'apogée d'une ascension fulgurante : il y a encore deux saisons, le club évoluait à l'étage inférieur. Aujourd'hui, avec ce doublé Coupe-Championnat, La Cure Waves s'installe définitivement au sommet de la hiérarchie nationale.

Une nouvelle page va bientôt s'écrire pour cette formation qui disputera le tour préliminaire de la Ligue des Champions d'Afrique dans les prochains mois. En guise de lot de consolation, l'ASPL 2000 participera, pour sa part, à la Coupe de la Confédération de la CAF.