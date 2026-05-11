Afrique: Laetitia Habchi - «L'île bénéficie d'une visibilité croissante et sa position consolide son rôle stratégique»

Nairobi accueille aujourd'hui et demain Africa Forward, un forum économique et stratégique Afrique- France marquant une nouvelle étape dans la transformation des relations entre Paris et le continent. Successeur des anciens Sommets France-Afrique, ce rendez-vous privilégie désormais l'action, les investissements et les partenariats concrets, souligne Laetitia Habchi, dans une correspondance adressée à l'express.

Le choix du Kenya illustre la volonté française d'élargir son approche au-delà du seul espace francophone pour bâtir des partenariats panafricains. Nairobi, devenu un hub régional majeur dans les énergies, le numérique et les partenariats publicprivé, symbolise cette nouvelle orientation.

Africa Forward réunit chefs d'État, investisseurs, banques de développement et acteurs de l'innovation autour de thèmes comme la transition énergétique, la finance durable, les infrastructures et la résilience climatique. Contrairement au sommet de Montpellier en 2021, centré sur le dialogue politique, ce rendezvous marque un basculement vers une logique résolument économique et stratégique.

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Dans ce contexte, Maurice bénéficie d'une visibilité croissante. L'île est perçue comme une plateforme régionale de finance durable et un Small Island Developing State directement confronté aux défis climatiques. Sa position entre l'Afrique, l'Inde et l'Indopacifique renforce son importance stratégique. Le partenariat franco-mauricien s'est intensifié depuis 2025 avec plusieurs accords dans l'eau, l'énergie et la finance durable.

L'AFD accompagne Maurice dans des secteurs clés comme les réseaux électriques et l'économie circulaire. Africa Forward représente ainsi une occasion de renforcer le positionnement régional du pays et d'attirer de nouveaux investisseurs.

La présence mauricienne sera particulièrement visible : le Premier ministre Navin Ramgoolam coprésidera une table ronde sur l'économie bleue, la Mauritius Commercial Bank participera au Business Forum, et une délégation de 83 représentants du secteur privé est à Nairobi.