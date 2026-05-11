Ile Maurice: Un jeune homme lutte pour sa survie

Un jeune homme de 21 ans lutte pour sa survie à l'unité des soins intensifs de l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, Port Louis, après un grave accident de la route survenu dans la soirée du samedi 9 mai, à Chebel. L'accident se serait produit aux alentours de 18 h 20 sur la Link Road, non loin du rond-point menant vers le pont sir Anerood Jugnauth (SAJ).

C'est un proche de la victime qui a alerté les autorités. Il a expliqué qu'il circulait en voiture en direction du pont SAJ lorsqu'il a vu un groupe de personnes rassemblées à l'entrée de la rue Guy Rosemont. Intrigué, il est descendu de son véhicule et a découvert son neveu allongé sur le bas-côté de la route, inconscient.

Le jeune homme, peintre de profession et habitant Chebel, gisait dans une mare de sang. Une motocyclette se trouvait également à proximité. Le blessé a été transporté à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo par des volontaires. Admis à l'unité neuro des soins intensifs, son état de santé était jugé critique.

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Selon les premiers éléments recueillis, la victime aurait été impliquée dans un accident de la route dans des circonstances qui demeurent encore inconnues. Aucun témoin indépendant ne s'est manifesté jusqu'ici pour expliquer ce qui s'est réellement passé. La zone où s'est produit l'accident ne serait pas couverte par les caméras Safe City ni par des systèmes de vidéosurveillance privés, compliquant davantage le travail des enquêteurs.