Afrique: Le pays mise sur la gouvernance du genre pour s'imposer sur le continent

La décision du Conseil des ministres de soumettre ses rapports périodiques sur le Protocole de Maputo à la Commission africaine des droits de l'homme dépasse largement le simple exercice diplomatique. Dans le contexte actuel de recomposition géopolitique du continent-illustré par le sommet Africa Forward à Nairobi -, ce geste constitue aussi un signal économique, stratégique et institutionnel adressé aux investisseurs, bailleurs et partenaires internationaux. Cette décision, communiquée vendredi, tombe à pic, fait-on ressortir dans les cercles diplomatiques ici à Nairobi.

Le Protocole de Maputo est aujourd'hui devenu l'un des principaux indicateurs de gouvernance inclusive en Afrique. En mettant en avant l'accès des femmes à la justice, la lutte contre les violences domestiques, l'entrepreneuriat féminin, la santé reproductive ou encore la représentation des femmes dans les postes de décision, Maurice cherche à démontrer sa conformité avec les nouveaux standards africains de gouvernance durable.

Attractivité économique

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Cette évolution intervient à un moment où plusieurs organes internationaux soulignent le lien direct entre inclusion des femmes, stabilité institutionnelle et performance économique. Les travaux de la Brookings Institution rappellent que les pays africains qui investissent dans le leadership féminin, l'éducation et l'autonomisation économique des femmes améliorent non seulement leur résilience sociale, mais également leur attractivité économique.

Pour les investisseurs internationaux, les critères ESG - environnement, social et gouvernance -, deviennent désormais centraux dans les décisions de financement. Or, la question du genre occupe une place croissante dans l'évaluation du risque pays. Les institutions financières de développement, les fonds climat et les agences multilatérales considèrent de plus en plus l'inclusion des femmes comme un indicateur de qualité institutionnelle et de stabilité démocratique.

Dans une Afrique confrontée à une multiplication des crises sécuritaires, des tensions sociales et des transitions démographiques complexes, la question des droits des femmes est également devenue un enjeu de sécurité régionale. Les analyses liées aux programmes Women, Peace and Security de l'Union africaine montrent que la participation des femmes aux mécanismes politiques et économiques contribue à réduire les fragilités institutionnelles et à renforcer la cohésion sociale.

Ce repositionnement mauricien possède également une dimension géoéconomique. Alors que Nairobi accueille Africa Forward autour des thèmes de la finance durable, de l'économie bleue, de la transition énergétique et des infrastructures africaines, Maurice cherche à consolider son image de plateforme régionale crédible et conforme aux standards internationaux de gouvernance.

Le signal envoyé est particulièrement important vis-à-vis des partenaires européens et des banques de développement. À l'heure où l'Union européenne, l'Agence française de développement (AFD), Proparco ou encore les grands fonds d'investissement intègrent des exigences accrues en matière de gouvernance sociale, la capacité d'un État africain à démontrer des progrès mesurables sur les droits des femmes devient un facteur de compétitivité diplomatique et financière.

Cette dynamique s'inscrit aussi dans une transformation plus large des priorités africaines. Selon plusieurs analyses de Brookings et de centres africains de recherche économique, la prochaine phase de croissance du continent dépendra fortement de l'intégration économique des femmes et des jeunes dans les secteurs productifs, technologiques et financiers.

Pour Maurice, l'enjeu dépasse donc les seules obligations internationales. Dans un environnement mondial marqué par la concurrence des places financières, la montée des critères de conformité et les exigences accrues des investisseurs institutionnels, la gouvernance du genre devient progressivement un instrument de crédibilité économique.

En se positionnant sur ce terrain, Maurice tente de consolider son statut d'État stable, réformateur et aligné sur les nouvelles attentes des partenaires internationaux. Dans l'Afrique de 2026, les droits des femmes ne relèvent plus uniquement de la politique sociale. Ils deviennent désormais un élément central de la puissance économique, de la diplomatie et de l'attractivité des États.