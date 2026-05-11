Afrique: Sommet Afrique-France - Aïssata Tall Sall appelle à une nouvelle relation avec Paris

Dans un entretien accordé à Radio France Internationale ce lundi 11 mai 2026, Aïssata Tall Sall a livré une analyse lucide des mutations des relations entre la France et l'Afrique, à la veille du sommet Afrique-France organisé à Nairobi, une première en terre anglophone.

Pour l'ancienne cheffe de la diplomatie sénégalaise, ce choix du Kenya illustre une recomposition géopolitique du continent. « La France n'est plus ce qu'elle était en Afrique », affirme-t-elle, évoquant la montée des souverainismes, le recul de l'influence française et les exigences croissantes des opinions publiques africaines.

Aïssata Tall Sall estime toutefois que Paris conserve un rôle à jouer, notamment sur les questions économiques, climatiques et sécuritaires. Elle appelle cependant à une relation fondée sur le « multilatéralisme », sans « exclusivité ni exclusion ».

Interrogée sur le départ des bases militaires françaises, notamment au Sénégal, elle rejette l'idée d'une rupture brutale et plaide pour une coopération axée sur le renseignement et la prévention face à la menace djihadiste au Sahel.

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L'ancienne ministre a également évoqué l'influence grandissante de la Russie en Afrique, qu'elle qualifie de « multiforme », touchant aussi bien la sécurité que la culture ou la religion.

Enfin, elle juge cohérente la participation du président Bassirou Diomaye Faye au sommet de Nairobi, malgré ses critiques passées contre Paris, estimant que le dialogue avec la France demeure « nécessaire » dans le nouvel ordre international.