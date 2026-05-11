Afrique: Ligue 1 - Yaya Diémé décisif avec Strasbourg contre Angers

Arrivé cet hiver en provenance de Diambars FC, Yaya Diémé a enchaîné ce week-end une deuxième titularisation avec le RC Strasbourg face à Angers SCO. Le champion d'Afrique U17 s'est illustré en provoquant un penalty transformé par l'Argentin Julio Enciso.

En manque de solutions offensives en raison des nombreuses blessures en attaque, l'entraîneur de Strasbourg, Gary O'Neil, est contraint de faire confiance aux jeunes du centre de formation pour pallier ces absences. Yaya Diémé profite pleinement de cette opportunité et continue d'engranger du temps de jeu. Lors du déplacement à Angers pour le compte de la 33e journée de Ligue 1, le jeune attaquant sénégalais a confirmé sa montée en puissance en obtenant un penalty dans les derniers instants de la première période.

Enciso s'est chargé de le transformer pour ouvrir le score avant l'égalisation angevine à la 70e minute (1-1).

Très prometteur depuis ses débuts en Alsace, Yaya Diémé impressionne déjà et pourrait occuper un rôle important dans l'effectif strasbourgeois la saison prochaine.