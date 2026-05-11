Sénégal: Mondial 2026 - La liste de Pape Thiaw attendue le 21 mai

11 Mai 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Yaya Sow

Pape Thiaw devrait dévoiler sa liste pour la Coupe du monde 2026 le 21 mai prochain. Dans un contexte marqué par les blessures de certains joueurs cadres, ainsi que le manque de temps de jeu et de rythme d'autres internationaux, cette publication suscite déjà de nombreux débats autour des choix du sélectionneur.

Selon nos confrères de DSports, le sélectionneur national du Sénégal annoncera, le jeudi 21 mai 2026, la liste des 26 joueurs retenus pour disputer le Mondial 2026. Avant cette étape, la FIFA exige l'envoi d'une pré-liste de 55 joueurs au plus tard le 11 mai. Le défenseur Malang Sarr et le milieu Bara Sapoko Ndiaye figureraient parmi les noms retenus. La liste définitive, composée de 23 à 26 joueurs, devra être transmise avant le 1er juin.

Les clubs auront jusqu'au 25 mai pour libérer les internationaux (sauf ceux engagés en finale de la Ligue des champions), ce qui permettra aux Lions de débuter leur préparation avant leur entrée en lice face à la France le 16 juin 2026 à 19h GMT.

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