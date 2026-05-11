Congo-Brazzaville: 81e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale - Globus célèbre la grande victoire patriotique russe de 1945

11 Mai 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Jean Pascal Mongo-Slyhm

L'association internationale russe Globus a célébré, le 9 mai à Brazzaville, le 81e anniversaire de la victoire contre l'Allemagne nazie, lors de la Seconde Guerre mondiale. Une exposition mémorielle a permis de rappeler l'ampleur du sacrifice soviétique et l'engagement historique du Congo pour mettre fin à ce conflit mondial.

L'association Globus, dont l'action impacte le social des jeunes congolais, a placé la célébration sous le signe des valeurs partagées. Co-organisé avec la ligue des diplômés des universités russes, cet événement a connu la présence des représentants diplomatiques russes, des personnalités politiques et des activistes du mouvement Avenir du Congo.

Le représentant de Globus, Maxime Abramovski, a exposé, à l'ouverture de la cérémonie, la genèse de ce rassemblement. Il a rappelé que le 9 mai symbolise la fin du « mal absolu » que représentait le nazisme, tout en insistant sur la nécessité de protéger l'avenir en gardant en mémoire les leçons du passé. « La Deuxième Guerre mondiale a fait un point de vue sur le nouvel ordre mondial, basé sur le respect de la souveraineté des peuples et sur le droit à la vie humaine. Et cet ordre a duré presque 80 ans », a-t-il déclaré.

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L'exposition a porté sur le début de la guerre, l'ampleur des pertes humaines, les batailles et les conséquences ainsi que les mesures pour préserver la paix.

Le rôle particulier de Brazzaville dans la Seconde Guerre mondiale a été mis en lumière par la chargée d'affaires par intérim de l'ambassade de Russie, Sofia Sitnikova. « C'est ici que dans les années 40 se battait le coeur de la France libre . Cette reconnaissance historique s'accompagne d'une gratitude envers le président Denis Sassou N'Guesso pour son implication personnelle dans la préservation de cette mémoire, notamment par sa présence aux célébrations de 2025 à Moscou et Pékin. Elle souligne, par ailleurs, que cette victoire contre le nazisme, acquise au prix de 27 millions de vies pour l'URSS, n'était pas seulement une date calendaire, mais un "patrimoine moral de l'humanité" », a-t-elle indiqué.

Au-delà du passé, les discours se sont tournés vers l'avenir. Les membres du mouvement Avenir du Congo ont exhorté la jeunesse consciente à ne pas être des soldats des guerres conventionnelles, mais des « ingénieurs de la construction nationale ». Les diplômés des universités russes ont rappelé, quant à eux, que leur rôle était d'agir comme des ambassadeurs de la compréhension mutuelle, transformant leur savoir en outil de développement.

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