Congo-Brazzaville: Conseil économique, social et environnemental - Jean d'Arc Douniama Moukoko partage son expertise aux membres de l'institution

L'expert en finances et action publique, Jean d'Arc Duniama Moukoko, a été invité au Conseil économique, social et environnemental (CESE), le 7 mai à Brazzaville, par sa présidente, Emilienne Raoul, pour partager son expertise sur l'élaboration des politiques publiques. Lors de l'échange, il a fait quelques recommandations à cette institution pour renforcer son influence dans la prise des décisions publiques.

L'élaboration et la mise en oeuvre des politiques publiques interrogent directement les organisations sur leurs capacités de management. Elles rendent également indispensable une évaluation a posteriori des impacts atteints et des coûts associés. L'objectif principal des politiques publiques dans un État de droit est de répondre aux besoins de l'ensemble de la population et de chaque individu. Ces enjeux sont abordés dans tous les domaines de la société : social, économique, financier, culturel, etc.

Le CESE est une institution consultative de l'État. Son rôle principal est de donner des avis et des recommandations au gouvernement et au parlement sur les questions liées, entre autres, à l'économie, à la société, à l'éducation, au développement durable et à l'environnement. En outre, il permet aux citoyens de participer indirectement aux décisions publiques, contribuant ainsi au développement démocratique du pays.

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Cependant, son influence dans la prise des décisions publiques au Congo reste encore un véritable défi, selon sa présidente. D'où l'essence même de cette réunion participative entre les experts de cette institution et Jean D'Arc Douniama.

« Le pouvoir public ne porte pas un intérêt en ce que nous faisons. Notre problème, c'est la crédibilité du Conseil auprès des pouvoirs publics pour qu'ils prennent en compte ce que nous disons, pas seulement en tant que Conseil économique ou en tant que cadre mais nous travaillons avec les citoyens », a déploré Emilienne Raoul.

Trois thèmes ont été développés lors de cet échange, à savoir la mise en agenda des politiques publiques, la participation citoyenne dans l'élaboration des politiques publiques et la contribution du CESE dans la formulation des politiques publiques.

A cet effet donc, Jean D'Arc Douniama a rappelé au CESE l'importance de la sélection des sujets, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'agenda des politiques publiques. Il leur a recommandé notamment de choisir des sujets par ordre de priorité citoyenne. Aussi, il les a encouragés à travailler davantage sur la programmation budgétaire, le suivi et l'exécution des éléments.

« Le vrai travail se fait en amont. La mise en agenda, l'élaboration des politiques publiques... Si votre travail est bien fait et que le gouvernement reconnaît votre travail, il influence l'élaboration du budget », a expliqué Jean D'Arc Douniama.

Dans un contexte où le Congo s'est fixé comme objectif pour les cinq prochaines années « L'accélération de la marche vers le développement », cette initiative du CESE témoigne de sa disponibilité à accompagner le chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso, et son gouvernement dans l'atteinte de cet objectif.

Toutefois, pour un accompagnement concret, le CESE devrait amplifier davantage son action au sein de la société pour sa promotion dont l'importance et l'existence sont encore méconnues de nombreux citoyens. Signalons qu'il est une institution vielle de plus de cinquante ans.