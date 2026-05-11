Congo-Brazzaville: Sécurité civile - Plus de vingt-huit mille interventions réalisées en 2025

Les services de sécurité civile ont secouru près de 28 725 personnes au cours de l'année 2025, selon le rapport présenté le 8 mai, à Brazzaville, en présence du commandant de la sécurité civile, le général Albert Ngoto.

En se référant aux données ventilées en 2025, ce sont 28 725 vies, foyers et destins, que les unités de la sécurité civile ont accompagnées sur le terrain. Un chiffre qui, concrètement, représente près de 800 interventions par jour. Dans leur variété, 27 610 secours à personne, 975 accidents de circulation, 517 opérations diverses et 5 risques technologiques.

L'analyse de ces interventions révèle une forte supériorité des incendies domestiques (42%) qui constituent à eux seuls près de la moitié des sinistres. L'activité reste concentrée à Brazzaville et Pointe-Noire, où les exigences urbaines accentuent les risques. Parallèlement, les incendies d'origine électrique et ceux touchant les établissements recevant du public restent des enjeux critiques, imposant un durcissement des contrôles de prévention, en raison des risques humains qu'ils impliquent. Enfin, des spécificités locales, comme les feux de brousse dans la Cuvette ou les feux de grumes dans le Niari, confirment la nécessité d'une réponse adaptée à chaque territoire.

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Sur un total de 97 interventions, les accidents de voie publique dominent largement avec 95%. Les accidents ferroviaires (4%) et de navigation (1%) restent marginaux. Cette répartition confirme le poids prépondérant des risques liés à la circulation et souligne l'importance de renforcer les actions de prévention dans ce domaine.

De ce tableau, le constat est sans appel : les secours à personne et incendies « non réalisés » totalisent ensemble 32,3% des sorties. En revanche, les fausses alertes s'élèvent à 8,32%. Au cumul, environ 40% des sorties ont été infructueuses ou annulées durant l'année en examen.

S'agissant de la comparaison par année, il est constaté une hausse globale de 6,5%, passant de 26 859 à 28 725 interventions. Le secours à victimes reste largement dominant (93,7%) et constitue le principal moteur de cette progression (+6,6%). Les opérations diverses (+10,4%) et l'assistance à personne (+5%) sont également en hausse, tandis que les accidents de circulation (-9,3%) et les risques technologiques reculent. Les incendies demeurent globalement stables. Cette évolution confirme une nécessité opérationnelle croissante, centrée sur la secours à personne.

Clôturant la présentation de ces données, le commandant en second, le colonel-major Serge Pépin Itoua Poto, a déclaré qu'il convient de retenir que l'évolution du volume global des interventions entre 2017 et 2025 met en évidence une tendance fortement haussière, traduisant une montée en puissance continue de l'activité opérationnelle. Entre 2017 (1 427 interventions) et 2020 (13 891), l'activité connaît une progression rapide et soutenue, marquant une phase d'expansion du dispositif opérationnel et/ou une amélioration du recours aux services de la sécurité civile....

« Au total, le volume des interventions a été multiplié par plus de 20 en neuf ans, illustrant une sollicitation croissante de la population ; une meilleure accessibilité aux services de secours ; un renforcement du maillage opérationnel territorial ; un impact significatif de la campagne des examens d'Etat et concours dont la couverture géographique est continuellement croissante, se réalisant dans les localités hors zones d'implantation des structures du commandement de la sécurité civile », a-t-il indiqué.