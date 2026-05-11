Congo-Brazzaville: Journée de l'Europe - La 40e édition célébrée à Brazzaville

Organisée par Anne Marchal, ambassadeur de l'Union européenne en République du Congo, la célébration de la Journée de l'Europe s'est déroulée le 9 mai, à Brazzaville, sous le signe de partenariat entre cette institution et le pays hôte représenté par son ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger, Constant Serge Bounda.

L'édition 2026 marque le 76e anniversaire de la Déclaration Schuman qui a posé les bases de l'Union européenne telle qu'elle est connue aujourd'hui et a conduit à une ère de paix, de démocratie, de prospérité, d'intégration et de coopération sur l'ensemble du continent sans précédent.

En ce qui concerne la célébration à Brazzaville, Anne Marchal a expliqué l'avoir placée dans le cadre de la longue expérience avec le Congo fondée sur des valeurs de dialogue, d'unité et de partage.

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Selon ses explications, cette coopération européenne implique souvent les États membres en équipe Europe en vue de mener des actions concrètes telles que soutenir l'accès à une énergie durable et accessible ; accompagner les jeunes vers l'emploi et la formation, y compris à travers le numérique. Elle permet aussi de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes ; de renforcer la gouvernance et les politiques publiques; de protéger les forêts du bassin du Congo essentielles à l'équilibre climatique mondial ; de bâtir des infrastructures essentielles au développement économique et à l'intégration régionale pour le bénéfice des populations.

En ce qui concerne la coopération avec la République du Congo, l'ambassadeur a également réaffirmé sa volonté de renforcer cette coopération et de travailler en collégialité avec les représentants congolais pour répondre aux grands défis contemporains auxquels sont confrontés de nombreux pays à l'instar des crises liées au déclin de la biodiversité et du réchauffement climatique.

« Dans un monde interconnecté, aucun pays ne peut relever seul des grands défis de notre époque tels que le changement climatique, la transition économique, la pression sur la démocratie. Ces enjeux exigent des réponses collectives. C'est pourquoi l'Union européenne s'engage pleinement aux côtés de la République du Congo à travers des initiatives de Global Gateway et l'approche Equipe Europe. Notre objectif est clair, transformer les défis communs en opportunités partagées parce, la grande majorité du monde aspire à la stabilité et à un ordre fondé sur des règles », a confié la diplomate en s'appuyant sur les propos de Markus Shall , désireuse de renforcer ensemble cet ordre.