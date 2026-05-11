Congo-Brazzaville: Aviation civile - Brazzaville accueille l'atelier régional sur la sécurité aérienne

Experts, autorités aéronautiques et professionnels du transport aérien sont en conclave, du 11 au 15 mai à Brazzaville, dans le cadre d'un atelier consacré à la vulgarisation de la réglementation communautaire en matière de sécurité aérienne. Cet atelier entend renforcer la compréhension et l'application des règlements communautaires liés à la sécurité aérienne dans les États membres.

Organisés conjointement par l'Agence de supervision de la sécurité aérienne en Afrique centrale (Assa-AC) et l'Agence nationale de l'aviation civile (ANAC), les travaux ont été ouverts en présence des autorités administratives, des responsables des agences de l'aviation civile, des experts du secteur aéronautique ainsi que des représentants des institutions de la Communauté économique et monétaire des états de l'Afrique centrale.

Le présent atelier vise notamment à présenter et expliquer les principaux textes de la réglementation communautaire de l'aviation civile, à sensibiliser les acteurs nationaux aux obligations découlant de cette réglementation, à identifier les défis liés à sa mise en œuvre et à explorer des pistes de solutions favorisant une meilleure coordination entre les institutions nationales et communautaires.

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Dans son intervention, Eugène Apombi, directeur général de l'Assa-AC a rappelé que l'aviation civile constitue un levier essentiel du développement économique et de l'intégration régionale. Il a souligné les avancées réalisées par les experts de la sous-région dans l'élaboration d'un corpus réglementaire harmonisé portant notamment sur la navigabilité des aéronefs, les aérodromes, l'exploitation technique des aéronefs et les licences du personnel aéronautique.

Selon lui, l'enjeu majeur réside désormais dans l'appropriation effective de ces textes par les administrations, les inspecteurs, les exploitants aériens et l'ensemble des acteurs du secteur. « L'efficacité d'une réglementation dépend autant de sa compréhension que de son application », a-t-il indiqué, insistant sur la nécessité d'une harmonisation des pratiques au sein de l'espace communautaire.

Eugène Apombi a également annoncé l'organisation prochaine de plusieurs sessions de formation dans différents pays de la sous-région afin de renforcer les capacités des professionnels de l'aviation civile et d'accompagner la transition vers les nouvelles réglementations communautaires.

Ouvrant les travaux, le ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Josué Rodrigues Ngouonimba, a salué la tenue de cette rencontre estimant qu'elle traduit la volonté des États d'améliorer durablement la sécurité aérienne dans la sous-région. Il a rappelé que l'aviation civile demeure un secteur stratégique régi par des normes internationales exigeantes, imposant une modernisation constante des systèmes de supervision et des infrastructures.

Par ailleurs, le ministre a mis en avant l'ambition des autorités congolaises de faire de leur pays un hub logistique et de transit régional, grâce notamment au développement des infrastructures aéroportuaires et à l'amélioration de la connectivité aérienne.

Prévu jusqu'au 15 mai, l'atelier permet aux participants d'échanger sur les mécanismes de mise en œuvre des textes communautaires, d'identifier les difficultés rencontrées sur le terrain et de formuler des recommandations destinées à renforcer la sécurité aérienne en Afrique centrale.