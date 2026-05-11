Le président français Emmanuel Macron a annoncé lundi 11 mai « 23 milliards d'euros d'investissements pour l'Afrique », dont 14 milliards d'investissements strictement français, privés et publics, en clôturant le forum des affaires du sommet franco-africain Africa Forward à Nairobi.

Ces 14 milliards comprennent des investissements d'acteurs privés français (entreprises, fondations et fonds d'investissement) et des projets développés par les opérateurs français de l'aide au développement (AFD, Proparco et DG Trésor), selon l'Élysée. Les neuf milliards restants viennent d'investisseurs africains.

Ces investissements « vont créer plus de 250 000 emplois directs en France en Afrique », s'est félicité Emmanuel Macron, saluant des « résultats très concrets » du sommet organisé lundi et mardi dans la capitale kényane. Selon lui, il s'agit de la mise en musique du « changement de logique » qu'il prône pour la relation entre la France et l'Afrique. Ces montants comprennent tous types d'investissement (direct, prise de participation, partenariat) et tous les instruments financiers (fonds propres, prêts, garanties, subventions).

Emmanuel Macron plaide pour de l'investissement plutôt que pour de l'aide publique

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L'Afrique a « besoin d'investissements » plutôt que d'aide publique, que l'Europe n'est de toutes manière plus en mesure de lui fournir en abondance, a plaidé lundi le président français Emmanuel Macron au premier jour du sommet franco-africain de Nairobi.

Parmi les principaux secteurs bénéficiaires figurent la transition énergétique (4,3 milliards), le numérique et l'intelligence artificielle (3,76 milliards), « l'économie bleue » (3,3 milliards) et l'agriculture (1 milliard), selon l'Élysée. En outre 942 millions d'euros d'investissements sont destinés au secteur de la santé, 300 millions à celui de l'industrialisation et 250 millions au secteur bancaire et financier.