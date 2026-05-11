Sénégal: Infrastructures durables - Le chef de l'Etat renforce le partenariat entre le pays et Meridiam

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce lundi matin à Nairobi Thierry Déau, président du groupe Meridiam, acteur majeur de l'investissement dans les infrastructures durables et partenaire stratégique du Sénégal dans plusieurs projets structurants.

Au cours de cette rencontre, les deux parties ont passé en revue l'état de la coopération entre le Sénégal et le groupe français, engagé aux côtés du Fonds souverain d'investissements stratégiques (FONSIS) dans des initiatives à fort impact économique et social.

Parmi les réalisations phares évoquées figure le Bus Rapid Transit (BRT) de Dakar, dont Meridiam est le principal partenaire privé. Ce projet, représentant un investissement global de plus de 300 milliards de francs CFA, contribue à transformer durablement la mobilité urbaine dans la capitale sénégalaise au bénéfice de centaines de milliers d'usagers.

Les échanges ont également porté sur les investissements du groupe dans le secteur énergétique, notamment les centrales solaires de Santhiou Mékhé et de Ten Mérina. Avec une capacité cumulée de 60 mégawatts, ces infrastructures participent au renforcement du mix énergétique national et à la transition du Sénégal vers une production d'énergie plus propre et durable.

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Le chef de l'État et le président de Meridiam ont enfin exploré les perspectives d'un approfondissement du partenariat autour de nouveaux projets structurants, en cohérence avec les ambitions de la Vision Sénégal 2050 et les priorités de transformation économique du pays.