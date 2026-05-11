Sénégal: Port de Ndayane - CMA CGM réaffirme son engagement aux côtés du pays

À Nairobi, en marge du Forum « Africa Forward », le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce lundi matin Rodolphe Saadé, président-directeur général de CMA CGM⁠, l'un des plus importants groupes maritimes et logistiques au monde.

Au cours de cette rencontre, les échanges ont porté sur les perspectives de développement de l'activité portuaire au Sénégal et dans la sous-région, notamment à travers la mise en service prochaine du Port de Ndayane et le déploiement de sa future zone économique spéciale.

Les deux parties ont particulièrement évoqué le rôle stratégique de ces infrastructures dans le repositionnement du Sénégal comme hub logistique majeur sur la façade atlantique africaine. Le projet devrait contribuer à la création durable d'emplois, à l'intensification des échanges commerciaux ainsi qu'à l'augmentation des recettes de l'économie nationale.

Fort d'une flotte d'environ 700 porte-conteneurs et d'une présence dans plus de 170 pays, le groupe CMA CGM a, à cette occasion, réaffirmé sa volonté d'accompagner le Sénégal dans sa nouvelle trajectoire de développement économique et logistique.