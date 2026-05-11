Afrique: Paris - Hommage aux tirailleurs sénégalais et aux figures religieuses sous l'Arc de Triomphe

La communauté sénégalaise établie en France, en collaboration avec des représentants de grandes familles religieuses du Sénégal, a rendu dimanche un hommage solennel aux tirailleurs sénégalais et aux figures spirituelles engagées durant les guerres mondiales, à l'occasion d'une cérémonie organisée sous l'Arc de Triomphe, à Paris, relate Asfiyahi.org.

Organisée au pied du Tombeau du Soldat inconnu, cette cérémonie de recueillement a réuni plusieurs personnalités religieuses et membres de la diaspora sénégalaise autour d'un devoir de mémoire consacré à la contribution des soldats africains aux combats pour la liberté.

Une importante délégation a pris part à cette commémoration, notamment des représentants de l'Unité Foyer Religieux. La famille de Seydi El Hadji Malick Sy était représentée par une délégation conduite par Serigne Habib Sy Mansour, en présence de Mame Ahmedine Sall et d'autres personnalités religieuses.

La ville sainte de Touba avait dépêché Cheikh Khady Fall et Mbackiyou Faye, tandis que des représentants des familles religieuses layène, de Ndiassane et d'autres composantes de la communauté sénégalaise en France ont également pris part à l'événement.

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Les organisateurs ont rappelé l'engagement historique de plusieurs figures issues des grandes familles religieuses sénégalaises durant les conflits mondiaux, notamment Serigne Fallou Fall, fils aîné de Mame Cheikh Ibrahima Fall, Serigne Sidy Ahmed Sy, fils aîné de Seydi El Hadji Malick Sy, Serigne Babacar Laye de la famille layène, ainsi que Cheikh Sidy Makhtar Kounta.

Au-delà de la dimension militaire, les intervenants ont souligné la portée symbolique de cet hommage, mettant en avant le sacrifice et l'engagement de guides religieux et de descendants de grandes lignées spirituelles ayant participé à l'effort de guerre.

La cérémonie, marquée par un dépôt de gerbe sous l'Arc de Triomphe, a également été l'occasion de réaffirmer la nécessité de préserver la mémoire des combattants africains, considérée comme une composante essentielle de l'histoire commune entre le Sénégal et la France.