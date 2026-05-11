Angola: Lancement du Prix national de journalisme 2026

11 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
announcement Par VIC, DK et BS

Luanda — Le Prix national de journalisme d'Angola 2026, dans les catégories presse écrite, radio, télévision et photojournalisme, a été officiellement lancé dimanche à Luanda, a annoncé la Commission d'attribution.

Dans un communiqué de presse transmis à l'ANGOP, la commission précise que ce concours, à thème libre, est ouvert à tous les journalistes angolais, sans exception, qu'ils exercent leur profession en Angola ou à l'étranger, à condition que leurs travaux aient été publiés dans la presse angolaise entre le 10 août 2025 et le 10 août 2026.

Le communiqué indique également que les candidatures devront être soumises à la Commission d'attribution avant le 10 août 2026, sous format numérique ou physique, accompagnées du formulaire d'inscription contenant les modalités de participation.

« Au format numérique, via WhatsApp au numéro (+244) 923 415 902 ou par courrier électronique à l'adresse premiosjornalismo@minttics.gov.ao ; en format physique, via le Centre de presse Aníbal de Melo (CIAM), situé Rua Serqueira Lukoki n°124, Boîte postale 2805 - Luanda », précise la note.

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La cérémonie de remise des certificats et trophées est prévue le 30 novembre, en hommage au mois de la proclamation de l'indépendance nationale, et sera précédée de l'annonce officielle des lauréats.

Les premiers prix de chaque catégorie recevront un certificat, un trophée en bronze ainsi qu'une récompense financière de 2,5 millions de kwanzas.

Les deuxièmes lauréats seront distingués par un certificat et une prime d'un million 500 mille kwanzas.

Les troisièmes recevront un certificat assorti d'une récompense de 500 mille kwanzas.

Les certificats porteront la signature du ministre des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, Mário Oliveira.

Lire l'article original sur ANGOP.

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