Angola: L'Angola et l'Algérie signent 11 accords de coopération

Alger — L'Angola et l'Algérie signeront ce lundi 11 accords de coopération, sur les 24 instruments actuellement en négociation entre les deux pays, a annoncé le ministre des Relations extérieures, Téte António.

S'exprimant devant la presse à la veille de la visite du Président de la République, João Lourenço, en Algérie à partir d'aujourd'hui, le chef de la diplomatie angolaise a indiqué que ces accords couvrent des secteurs stratégiques, notamment l'enseignement, le transport aérien et la coopération institutionnelle.

Selon Téte António, les instruments seront signés en présence des deux Chefs d'État, consolidant un partenariat « fondé sur les avantages comparatifs » et sur les similitudes existant entre l'Angola et l'Algérie.

Il a souligné que cette coopération bilatérale traduit la volonté commune d'approfondir les relations dans des secteurs jugés prioritaires pour le développement économique et institutionnel.

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Le ministre a relevé que l'Angola dispose d'un vaste potentiel économique, tandis que l'Algérie représente l'une des principales économies africaines et la première du Maghreb, une réalité qui, selon lui, ouvre la voie à une coopération accrue.

« L'Angola et l'Algérie vont évoluer ensemble. L'objectif est de continuer à donner davantage de contenu à l'excellence déjà existante », a-t-il déclaré.

Le responsable gouvernemental a également plaidé pour un renforcement des échanges entre les deux peuples, au-delà de la coopération diplomatique et politique.

Dans le domaine du transport aérien, il a indiqué que des démarches sont en cours afin de permettre, dans les prochains mois, le retour de la compagnie aérienne algérienne sur les vols à destination de Luanda, une mesure appelée à faciliter la circulation des personnes et des biens entre les deux pays.

Concernant la coopération économique et institutionnelle, il a mis en avant la signature d'accords entre AIPEX et son homologue algérienne, en vue de faciliter l'investissement et les activités entrepreneuriales.

Par ailleurs, Téte António a qualifié ce déplacement présidentiel d'historique, dans la mesure où il s'agit de la première visite d'État d'un Président angolais en Algérie, reflétant également la relation stratégique bâtie depuis la lutte de libération nationale.

« L'Algérie a été l'une de nos principales bases de soutien à la lutte pour la libération de l'Angola, non seulement dans le domaine de la formation, mais également dans l'appui diplomatique durant le processus d'indépendance, une coopération qui se poursuit aujourd'hui à travers des consultations régulières entre les deux États », a-t-il souligné.

Selon le diplomate, les liens historiques entre Luanda et Alger favorisent une relation politique fluide et permanente.

Il a enfin rappelé que, depuis la signature de l'Accord général de coopération en 1983, les deux pays ont déjà conclu 17 instruments juridiques, un chiffre qui devrait augmenter avec les nouveaux accords prévus dans le cadre de cette visite présidentielle.