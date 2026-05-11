Angola: Le Président de la République en route pour l'Algérie

Luanda — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a quitté Luanda ce lundi à destination de l'Algérie, où il effectue une visite d'État de trois jours à l'invitation de son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune, dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale.

À l'aéroport international du 4 Février, le Chef de l'État, accompagné de la première dame, Ana Dias Lourenço, a été salué par la vice-présidente de la République, Esperança da Costa.

Le programme de cette visite prévoit des entretiens officiels entre les délégations angolaise et algérienne, ainsi qu'une rencontre en tête-à-tête entre les deux Chefs d'État dans la ville d'Alger.

Ces discussions devraient aboutir à la signature de plusieurs instruments juridiques de coopération dans des secteurs stratégiques pour l'Angola et l'Algérie, notamment l'énergie, les ressources minières, l'agriculture, la formation technique et professionnelle, ainsi que les transports.

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Au cours de son séjour sur le territoire algérien, João Lourenço prononcera également un discours devant les membres des deux chambres du Parlement algérien, dans le cadre du renforcement des relations institutionnelles entre Luanda et Alger.

L'agenda du Président angolais comprend en outre une visite d'une station de dessalement d'eau de mer, une expérience jugée pertinente pour l'Angola au regard des défis liés à l'approvisionnement en eau dans plusieurs régions du pays.

L'Angola et l'Algérie entretiennent des relations diplomatiques depuis 1976 et ont consolidé, ces dernières années, leurs mécanismes de concertation politique et de coopération bilatérale, notamment dans les secteurs de l'énergie, du pétrole et du gaz, de la défense, de l'éducation et des ressources minières.

Les deux pays partagent également des positions convergentes au sein d'organisations internationales telles qu'Union africaine et Organisation des Nations unies, sur les questions liées à la paix, à la sécurité et au développement du continent africain.