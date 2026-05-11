Angola: L'inflation ralentit de 0,84 % entre mars et avril 2026

Luanda — L'indice national des prix à la consommation (IPCN) a enregistré une variation de 11,58 % en avril 2026 par rapport à la même période de l'année précédente, soit un ralentissement de 0,84 % par rapport au mois de mars de cette année.

La note d'information rapide relative à l'indice national des prix à la consommation indique également que ces données traduisent un ralentissement de 10,74 % par rapport à la période correspondante de l'année dernière.

Selon un communiqué de l'Institut national de statistique (INE, sigle en portugais), la catégorie transports a enregistré la plus forte hausse de l'indice des prix, avec une variation annuelle de 16,45 %. Des augmentations significatives ont également été observées dans les catégories Logement, Eau, Électricité et Combustibles (15,17 %), Éducation (13,40 %) et Santé (12,28 %).

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D'après l'INE, la catégorie Alimentation et boissons non alcoolisées a été celle qui a le plus contribué à la hausse du niveau général des prix durant le mois d'avril, avec une contribution de 7,27 points de pourcentage, suivie des Transports (0,79 point), des Biens et services divers (0,72 point) ainsi que du Logement, Eau, Électricité et Combustibles (0,58 point). Les autres catégories ont enregistré des contributions inférieures à 0,58 point de pourcentage.

L'INE précise également que les provinces ayant enregistré les plus faibles variations de prix sont le Cunene (8,56 %), le Huambo (8,78 %) et la Lunda-Norte (9,26 %).

À l'inverse, les provinces ayant affiché les plus fortes hausses du niveau général des prix sont Cabinda (17,92 %), Malanje (14,20 %) et la Lunda-Sul (13,49 %).