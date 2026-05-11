Angola: Le Président João Lourenço arrive en Algérie

Alger — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, est arrivé lundi à Alger, capitale de l'Algérie, dans le cadre d'une visite d'État de trois jours visant à renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays.

À son arrivée à l'aéroport international Houari Boumediene, le Chef de l'État angolais, accompagné de la première dame de la République, Ana Dias Lourenço, a été accueilli avec les honneurs militaires.

Peu après sa descente d'avion, João Lourenço s'est rendu au Mémorial du Martyr « Maqam Echahid » ainsi qu'au Musée national du Moudjahid, deux lieux emblématiques de la mémoire historique de la lutte de libération algérienne, marquant ainsi le début de son programme officiel.

La suite de l'agenda prévoit des entretiens officiels entre les délégations des deux pays, incluant notamment une rencontre en tête-à-tête entre João Lourenço et le Président Abdelmadjid Tebboune. Ces discussions devraient aboutir à la signature de plusieurs instruments juridiques de coopération dans des secteurs jugés stratégiques pour les deux États.

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Au cours de son séjour, le Président angolais s'adressera également, mardi, aux membres des deux chambres du Parlement algérien, dans le cadre du renforcement des relations institutionnelles entre Luanda et Alger.

Le programme comprend aussi la visite d'une station de dessalement d'eau de mer, une expérience considérée comme particulièrement pertinente pour l'Angola, au regard des défis liés à l'approvisionnement en eau et à la valorisation de son vaste littoral.