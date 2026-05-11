Angola: Le Président João Lourenço arrive en Algérie

11 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par MGM, ART et BS

Alger — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, est arrivé lundi à Alger, capitale de l'Algérie, dans le cadre d'une visite d'État de trois jours visant à renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays.

À son arrivée à l'aéroport international Houari Boumediene, le Chef de l'État angolais, accompagné de la première dame de la République, Ana Dias Lourenço, a été accueilli avec les honneurs militaires.

Peu après sa descente d'avion, João Lourenço s'est rendu au Mémorial du Martyr « Maqam Echahid » ainsi qu'au Musée national du Moudjahid, deux lieux emblématiques de la mémoire historique de la lutte de libération algérienne, marquant ainsi le début de son programme officiel.

La suite de l'agenda prévoit des entretiens officiels entre les délégations des deux pays, incluant notamment une rencontre en tête-à-tête entre João Lourenço et le Président Abdelmadjid Tebboune. Ces discussions devraient aboutir à la signature de plusieurs instruments juridiques de coopération dans des secteurs jugés stratégiques pour les deux États.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au cours de son séjour, le Président angolais s'adressera également, mardi, aux membres des deux chambres du Parlement algérien, dans le cadre du renforcement des relations institutionnelles entre Luanda et Alger.

Le programme comprend aussi la visite d'une station de dessalement d'eau de mer, une expérience considérée comme particulièrement pertinente pour l'Angola, au regard des défis liés à l'approvisionnement en eau et à la valorisation de son vaste littoral.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.