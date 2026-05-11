Angola: Le Brent ouvre les échanges à 104,94 dollars le baril

11 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ACC, CS et BS

Luanda — Le pétrole Brent, pour livraison en juillet de cette année, a entamé les échanges boursiers ce lundi à 104,94 dollars le baril, après avoir clôturé la séance précédente pratiquement au même niveau.

Dimanche, le prix de cette matière première a enregistré une variation minimale de 103,82 dollars et un pic maximal de 104,97 dollars, selon le site spécialisé Investing.com.

Le cours du Brent sert de référence pour fixer le prix de vente de cette ressource sur le marché international. Il constitue également un indicateur clé pour l'industrie pétrolière et pour les décisions d'Organisation des pays exportateurs de pétrole.

Le Budget général de l'État angolais pour l'exercice économique 2026 a été élaboré sur la base d'un prix moyen de 61 dollars le baril de pétrole et d'une estimation de production quotidienne de 1,05 million de barils.

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