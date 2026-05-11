Angola: Décès de l'ancien footballeur João Vala

Luanda — L'ancien footballeur angolais João Vala est décédé ce lundi à Luanda, au domicile d'un membre de sa famille.

Selon des informations relayées sur les réseaux sociaux, la cause officielle du décès de l'ancien latéral droit du 1.ºd'Agosto reste à déterminer. Le joueur, qui résidait dans la municipalité de Viana, aurait été victime d'une crise vers minuit au domicile de sa soeur, dans la municipalité de Cazenga, où il a finalement rendu son dernier souffle.

Révélé sous les couleurs du club militaire lors des saisons 2010 et 2011, João Vala avait débuté sa carrière au Petro de Luanda en 2005. Il avait ensuite évolué à Atlético de Namibe (2006), Petro de Huambo (2007), Desportivo de Huíla (2008) et Atlético Sport Aviação en 2009.

Il avait également porté les couleurs du Benfica de Luanda en 2012, du Sagrada Esperança entre 2013 et 2014, avant de mettre un terme à sa carrière à l'Académica do Lobito en 2015. Âgé de 43 ans, João Vala avait aussi représenté les Palancas Negras lors des éliminatoires du Championnat d'Afrique des nations 2011, disputé au Soudan.