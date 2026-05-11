Angola: Plus de 600 personnes arrêtées pour exploitation illégale d'or à Bengo

11 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par CJ, PA et BS

Caxito — Les autorités policières ont arrêté, au cours des derniers mois, 642 ressortissants nationaux et étrangers impliqués dans des activités liées à l'exploitation illégale de l'or dans la province de Bengo.

Parmi ces interpellations, 400 ont donné lieu à l'ouverture et à l'instruction de procédures pénales, a indiqué le procureur de la République, Euclides José Bilingo, lors d'un débat radiophonique consacré à l'exploitation illégale de l'or, organisé par Radio Bengo.

« Il s'agit d'un chiffre particulièrement élevé, qui démontre l'existence d'une action coordonnée des autorités, mais aussi la nécessité d'un effort permanent. Toute exploitation menée en dehors du cadre légal constitue une violation de l'ordre juridique et doit faire l'objet d'une réponse ferme de la part des autorités compétentes », a-t-il déclaré.

Le magistrat a rappelé que, conformément à la législation angolaise, les ressources minières à l'état brut appartiennent exclusivement à l'État et que leur exploitation doit respecter les dispositions prévues par le Code minier ainsi que les autres textes législatifs applicables.

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Il a souligné que l'exploitation illégale des minerais constitue un phénomène aux profondes répercussions économiques, sociales, environnementales, fiscales et criminelles, susceptible même d'affecter la sécurité nationale et la stabilité de l'État.

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