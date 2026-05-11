Angola: Les pompiers déplorent 15 morts ce week-end en Angola

11 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par CPM, ASS, DK et BS

Luanda — Quinze personnes ont perdu la vie et 59 autres ont été blessées au cours du week-end en Angola, à la suite de 133 incidents enregistrés par le Service de protection civile et des pompiers (SPCB).

Selon le bulletin des dernières 72 heures de cette corporation, on observe une diminution de deux décès et de huit blessés, mais une augmentation de 22 cas par rapport à la période précédente.

Parmi les décès signalés, huit sont liés à des noyades présumées, deux à des accidents de la route, et les autres à des causes diverses, notamment l'effondrement d'une habitation, un incendie, un suicide par pendaison présumé, une cause indéterminée et une piqûre d'abeilles.

Concernant les blessés, 47 sont consécutifs à des accidents de circulation, neuf à des agressions physiques, tandis que les autres cas concernent un accident de travail, un accident domestique et une chute libre.

Au cours de la même période, le SPCB a également assuré 169 interventions de secours, dont 116 opérations de soins préhospitaliers.

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