Angola: Les autorités intensifient la lutte contre les violences domestiques à Huambo

Huambo — Les autorités de la province de Huambo ont renforcé, cette année, les actions de lutte contre les violences domestiques à travers l'organisation de campagnes de sensibilisation et de conférences sur l'importance de l'équilibre au sein du cadre familial.

L'information a été rendue publique ce lundi par la directrice du bureau provincial de l'Action sociale, de la Famille et de l'Égalité de genre, Maria de Fátima Cawewe, lors du 27e Conseil provincial de la famille, tenu sous le thème : « Familles, inégalités et bien-être des enfants ».

Elle a précisé que ces actions sont menées dans les églises, les écoles, les marchés ainsi que dans d'autres lieux à forte concentration de population.

Selon elle, cette initiative vise à trouver des solutions capables d'empêcher la désintégration des familles, notamment les atteintes aux droits des personnes les plus vulnérables, telles que les enfants et les personnes âgées.

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Grâce à ce travail, a-t-elle indiqué, seuls 89 cas de violences domestiques ont été enregistrés entre janvier et avril de cette année, soit une baisse de 158 cas par rapport à la même période de 2025.

Ces cas concernent notamment le défaut de pension alimentaire (28 cas), l'abandon du foyer (4), le refus de maternité (1) et de paternité (11), les expulsions du domicile (7), la privation de biens (8), le retrait d'enfants (3), les atteintes morales (8), le chantage (7), l'adultère (4) et les agressions physiques (8).

Le responsable provincial de l'Institut National de l'Enfant, Eusébio Evaristo, a déclaré que les signalements de violences contre les enfants sont en hausse et que la population collabore de plus en plus afin d'assurer leur protection.