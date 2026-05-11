Afrique: Athlétisme - Une délégation de 21 athlètes pour défendre les couleurs du Sénégal aux championnats d'Afrique d'Accra

Dakar — Au total, 21 athlètes sénégalais (15 hommes et 6 femmes) prendront part aux championnats d'Afrique qui s'ouvrent mardi à Accra, la capitale du Ghana, a-t-on appris de la Fédération sénégalaise d'athlétisme (FSA).

La 24é édition des championnats d'Afrique d'athlétisme senior se tiennent notamment du 12 au 18 mai dans la capitale ghanéenne. Des athlètes d'une cinquantaine de pays devraient y prendre part, selon les organisateurs.

Ces compétitions continentales se tiennent dans un contexte marqué un regain de dynamisme de l'athlétisme sénégalais.

En mars dernier, Saly Sarr a remporté la médaille d'argent des championnats du monde d'athlétisme en salle 2026, disputés en Pologne. Dimanche, l'équipe masculine du relais 4x400m du Sénégal s'est qualifiée à Gaborone (Botswana) pour les championnats du monde de Beijing 2027.

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Ces deux performances augurent d'une bonne participation des athlètes sénégalais aux prochains championnats d'Afrique prévues à Accra, au Ghana, du 12 au 17 mai.

Lors de la dernière édition tenue à Douala (Cameroun) en 2024, le Sénégal avait remporté plusieurs médailles, dont 3 d'or.

L'athlétisme sénégalais n'avait plus réalisé un tel résultat depuis 2012.

À Douala, Louis François Mendy (110m haies), Cheikh Tidiane Diouf (400m) et Saly Sarr (triple saut féminin) s'étaient illustrés en décrochant la médaille d'or.

Ces trois athlètes vont tenter de rééditer cette performance dans la capitale ghanéenne.

Le hurdler Louis François Mendy en particulier sera très attendu à Accra. Il était en jambe à Gabarone et devrait retrouver toute sa forme.

L'ancien pensionnaire de l'Institut national supérieur de l'éducation populaire et du sport (INSEPS) de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar devrait retrouver toute sa forme en attendant ce rendez-vous.

En septembre 2025, il avait été éliminé sur abandon en demi-finales du 110 mètres haies aux championnats du monde d'athlétisme à Tokyo, au Japon.

Un an plus tôt, il échouait en demi-finale des Jeux olympiques de Paris 2024.

Louis François Mendy évolue désormais avec le Centre de développement africain de l'athlétisme (CDAA) et l'AVEC, l'Athletic Vosges Entente Clubs(France).

Comme Louis François Mendy, Cheikh Tidiane Diouf doit confirmer aux prochains championnats d'Afrique d'Accra.

Décisif lors de la qualification aux Mondiaux de l'équipe de relais 4x400m, l'ancien pensionnaire de l'INSEPS de l'UCAD vise une deuxième médaille consécutive au 400m.

En difficulté depuis les Jeux olympiques de Paris 2024, il semble retrouver petit à petit sa forme.

Cheikh Tidiane Diouf avait battu mardi, au Stade de France, le record du Sénégal du 400 mètres datant de 1968, sans pour autant atteindre la finale lors des Jeux olympiques de Paris.

Il avait réalisé un chrono de 44 secondes 94, établissant du coup un nouveau record national sur cette distance.

Saly Sarr, la nouvelle "reine" de l'athlétisme sénégalais, compte de son côté rester sur sa bonne dynamique de ces dernières semaines, après sa médaillée de bronze au triple saut des championnats du monde 2026 d'athlétisme en salle.

L'athlète sénégalaise Saly avait dévoilé, en avril dernier, ses futurs challenges, parmi lesquels la défense de son titre africain.

En plus de ces trois porte-étendards, d'autres athlètes sénégalais auront l'occasion de s'affirmer à Accra, histoire de permettre à l'athlétisme sénégalais, une des disciplines ayant valu au pays le plus de satisfaction, de retrouver ses lettres de noblesse.

-Athlètes masculins :

Mamadou Fall Sarr(100m - 4x100m), Omar Ndoye(100m-4x100m),Abdou Aziz Ndiaye(200m-4x400m),Mouhamed Ba(200m-4x100m-4x400m), Cheikh Tidiane Diouf(400m-4x400m),Frédéric Mendy(400m-4x400m),Adama Abou Sané (400m-4x400m),Louis François Mendy(110m haies - 4x100m),Lassana Marico (110m haies),Kaouding Savane ( 10000m),Amath Faye (Longueur/Triple),Lys Mendy(Longueur),Donatien Manga(100m-4x100m),Issa Niakh(200m-4x100m),El Hadji Malick Soumare (4x400m)

- Athlètes féminine :

Ndéye Arame Touré (100m-4x100m),

Maimouna Badji( 100m-200m-4x100m), Bineta Sall(200m-4x100m),Saly Safietou Faboure( 200m-100m-4x100m), Safietou Boye(100m haies-4x100m),Saly Sarr( Triple saut)