Afrique: Africa/foward - Bassirou Diomaye Faye reçoit des hommes d'affaires

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, présent au sommet Africa Forward de Nairobi, a reçu lundi, des hommes d'affaires et assisté à des démonstrations sportives à l'université de la capitale kenyanne.

Le président sénégalais a notamment reçu Rodolphe Saadé, président-directeur général de CMA CGM, l'un des premiers armateurs mondiaux.

Les échanges ont porté sur le potentiel maritime du Sénégal et les perspectives qu'ouvriront le futur port de Ndayane et sa zone économique spéciale, a expliqué la présidence sénégalaise.

Le président Faye a également reçu Thierry Déau, président de Meridiam.

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Le groupe accompagne déjà au Sénégal des projets qui transforment le quotidien des populations, du BRT de Dakar aux centrales solaires de Santhiou Mékhé et de Ten Mérina, selon toujours la présidence sénégalaise.

Le président Bassirou Diomaye Faye a assisté, lundi, au terrain de l'université de Nairobi, à une séquence consacrée au développement du sport dans le cadre du forum "Africa Forward".

Il était en compagnie des présidents français et kenyan.

Sur place, les trois chefs d'État ont assisté à des démonstrations sur l'athlétisme, le basketball et le football.

Emmanuel Macron a échangé quelques passes avec le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, le chef de l'Etat kenyan William Ruto et l'ancien entraîneur français Claude Le Roy.

Cette séquence a été l'occasion d'aborder la transmission de l'héritage des JO Paris 2024 en perspective des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, le premier événement olympique jamais organisé en Afrique.

Bassirou Diomaye Faye est accompagné à Nairobi par les ministres Cheikh Niang (Intégration africaine et Affaires étrangères) et Cheikh Diba (Finances et budget), entre autres