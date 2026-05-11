Afrique: Jazz Afrika spéciale cote d'ivoire à la place du souvenir africain Dakar - Hommage appuyé à Michèle Boni Yapi

La huitième édition de l'événement Jazz AFRIKA spécial Côte d'Ivoire a été célébrée hier, dimanche 10 mai 2026, à la Place du Souvenir africain dans une ambiance mêlant mémoire, culture et diplomatie culturelle. Cette édition spéciale a rendu un vibrant hommage à Michèle Boni Yapi, figure pionnière de l'aéronautique ivoirienne formée au Sénégal.

Présent à cette cérémonie, l'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire au Sénégal, Mamadou Aidara, a salué une femme « modèle » dont le parcours doit inspirer les jeunes générations africaines. Selon lui, cet hommage constitue à la fois « un hommage au Sénégal et à la Côte d'Ivoire », rappelant que Michèle Boni Yapi avait effectué sa formation à Dakar à l'époque d'Air Afrique.

Le diplomate ivoirien a insisté sur la portée symbolique de cette reconnaissance destinée à encourager les jeunes filles à investir les métiers scientifiques et techniques. « Elle a osé aller dans le métier de l'aéronautique », a-t-il souligné, rappelant qu'elle a exercé durant une trentaine d'années dans ce secteur exigeant.

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Pour Mamadou Aidara, cette célébration dépasse le simple cadre mémoriel. Elle participe également au renforcement des relations entre Dakar et Abidjan à travers la diplomatie culturelle. Il a annoncé la poursuite d'initiatives conjointes avec la fondation portée par le fils de la défunte afin de sensibiliser davantage les jeunes filles à l'éducation et au leadership féminin.

De son côté, la directrice générale de la Place du Souvenir africain, Diouf Gnaka Gning, est revenue sur la vocation du concept Jazz AFRIKA lancé depuis 2022. Selon elle, cette initiative vise à célébrer les personnalités emblématiques de l'Afrique et de la diaspora tout en mettant en lumière les identités remarquables du continent. Elle a également rappelé que la Place du Souvenir africain porte une mission de diplomatie culturelle à travers des partenariats avec les représentations diplomatiques africaines et diasporiques installées au Sénégal.

Le choix de la Côte d'Ivoire pour cette huitième édition s'inscrit ainsi dans une volonté de « contribuer aux relations bilatérales entre le Sénégal et les pays africains représentés au Sénégal ».

Très ému, Cédrick Eward Yapi, fils de la défunte et représentant de la Fondation Tano Kora, a évoqué avec émotion la mémoire de sa mère décédée le 24 février 2025. Accompagné de ses soeurs Marie-Elle et Marie-Dominique, il a rendu hommage à une femme « protectrice, aimable, scientifique mais aussi artistique ».

Le fils de la pionnière ivoirienne a rappelé que c'est leur mère qui a inspiré la création de leur fondation orientée vers l'art, l'éducation, la culture et le social. Malgré l'émotion encore vive liée à cette disparition, il estime que cette reconnaissance à Dakar représente une aubaine pour faire connaître le parcours exceptionnel de cette femme ayant exercé un métier difficile dans les années 1980.

Soulignant les liens historiques entre sa mère et le Sénégal, Cédrick Eward Yapi a rappelé que Michèle Boni Yapi avait suivi sa formation aéronautique à Dakar, dans l'une des premières écoles spécialisées d'Afrique de l'Ouest. Il a également annoncé la volonté de la fondation de développer, avec les autorités sénégalaises et ivoiriennes, des projets en faveur de l'émancipation des femmes et de la valorisation de leurs compétences professionnelles.

À travers cette édition spéciale de Jazz AFRIKA, la Place du Souvenir africain confirme ainsi sa volonté de faire de la culture un instrument de mémoire, de transmission et de rapprochement entre les peuples africains.