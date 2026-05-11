Sénégal: Meeting de la coalition Diomaye président à Mbour - Ralliements et ferveur autour d'un second mandat

Le stade Caroline Faye de Mbour a servi, samedi, de gigantesque démonstration de force à la Coalition Diomaye Président. Dans une ambiance de campagne électorale avant l'heure, des militants, sympathisants et responsables politiques ont convergé vers la capitale de la Petite-Côte pour participer au « Sargal Diomaye », un rassemblement présenté comme un hommage au chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye, à l'occasion de l'an II de son accession au pouvoir.

Depuis plusieurs jours déjà, Mbour vivait au rythme des préparatifs. Caravanes politiques, meetings de proximité, installation de tribunes géantes et mobilisation des coordinations locales avaient transformé la ville en véritable quartier général de la mouvance présidentielle. Les organisateurs avaient annoncé une mobilisation exceptionnelle et le pari semble avoir été tenu au regard de l'affluence observée dans et autour du stade Caroline Faye.

Absent physiquement de la manifestation, le président Bassirou Diomaye Faye a néanmoins pris la parole à travers un message vidéo diffusé sur écran géant. Le chef de l'État y a salué « les sacrifices et les efforts » consentis par les militants de sa coalition depuis les périodes de lutte politique ayant précédé l'alternance de 2024. Il a également insisté sur la nécessité de préserver l'unité de la majorité afin d'accompagner les réformes engagées depuis son arrivée au pouvoir.

Ce discours s'inscrit dans la dynamique de restructuration de la coalition Diomaye Président, devenue progressivement un outil politique distinct de Pastef

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Prenant la parole, Cheikh Issa Sall a appelé les responsables politiques de Mbour et de Thiès à dépasser les querelles partisanes pour se concentrer sur les enjeux de développement local. Une déclaration interprétée par plusieurs observateurs comme un signal politique fort dans une région longtemps disputée entre différentes forces politiques

Tout au long de la manifestation, les intervenants ont multiplié les appels en faveur d'un second mandat du président Bassirou Diomaye Faye. Le Dr Abdoulaye Tine a plaidé pour une consolidation de l'unité nationale, présentant Mbour comme « un Sénégal en miniature » en raison de sa diversité ethnique et culturelle. Il a rappelé que le département a vu naître plusieurs figures majeures de la vie politique nationale.

Le ministre Serigne Guèye Diop, très applaudi par les militants, a dressé un bilan qu'il juge positif de la première année de gouvernance. Il a mis en avant la création annoncée de zones industrielles, les mesures de soutien au pouvoir d'achat et les investissements consentis pour contenir les prix des denrées de première nécessité et du carburant. Devant une foule acquise à sa cause, il a soutenu qu'aucun président sénégalais n'avait pu mener à terme un vaste programme de transformation en un seul mandat, avant d'appeler ouvertement à offrir un second mandat au chef de l'État.

Les alliés ont également pris part à cette démonstration politique. Mamadou Diop Decroix a insisté sur la nécessité de préserver la cohésion nationale dans un contexte international tendu. Abdourahmane Diouf, leader du mouvement Awalé, a pour sa part défendu l'action du gouvernement en dénonçant ceux qu'il qualifie de « gardiens autoproclamés de la Constitution », estimant que seul le peuple reste juge du bilan du président de la République.

Au-delà des discours politiques, le rassemblement a aussi pris les allures d'une grande fête populaire. Chants traditionnels, prestations musicales, danses et animations culturelles ont rythmé la journée, mettant en avant le brassage culturel qui caractérise le département de Mbour. Les organisateurs ont voulu faire de cet événement une célébration de la diversité sénégalaise autant qu'une démonstration de fidélité.

Avec cette mobilisation, la coalition Diomaye Président a installé le débat autour d'un second mandat de Bassirou Diomaye Faye, alors même que le quinquennat n'en est encore qu'à ses deux années. À Mbour, la Coalition Diomaye Président a surtout voulu montrer qu'elle a une forte capacité de mobilisation populaire et qu'elle entend transformer l'élan de l'alternance de 2024 en ancrage politique durable.