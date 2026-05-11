Sénégal: Week-end des Lions - Ismaila Sarr puissance 20, Jacobs sacré en Turquie

Ismaïla Sarr a franchi un nouveau cap dans sa carrière après son 20e but inscrit ce week-end avec Crystal Palace en Premier league. Auteur déjà du but le plus rapide de l'histoire et ensuite meilleur de la Ligue Conférence, l'attaquant des Lions a le vent en poupe. Un bon signe pour le Sénégal à un mois de la Coupe du monde.

Ismaïla Sarr continue de briller sous les couleurs de Crystal Palace. A un mois de du début du Mondial 2026, l'attaquant des Lions est en pleine bourre. Déjà meilleur buteur de Ligue Conférence avec neuf réalisations et à la clé le but le plus rapide de la compétition jeudi dernier en demi-finales retour contre le Shakhtar Donetsk, il vient de récidiver en Championnat. Pour son retour comme titulaire en Premier League, ce dimanche, le natif de Saint Louis a permis à Crystal Palace d'égaliser face à Everton (2-2) pour le compte de la 36e journée de Premier League.

C'est sur une volée du gauche hors de portée du gardien Jordan Pickford (34e). Il confirme ainsi sa grande forme du moment en inscrivant son 8e but en championnat cette saison. Ismaila Sarr franchi du coup un nouveau cap en atteignant la barre de 20e but toutes compétitions confondues de la saison et son 24e but dont quatre avec la sélection du Sénégal au cours de 2025-2026. Au rayon des performances, on note le nouveau sacré Ismail Jakobs.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'international sénégalais s'est taillé avec Galatasaray le titre de champion de Turquie après la victoire à domicile face Antalyaspor 4-2 avec au bout le doublé du Nigérian Victor Osimhen (66e sur penalty, 88e)