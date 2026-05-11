Congo-Kinshasa: Dégâts de pluie au Maniema - Plus de 100 élèves de l'école Mwimbo privés de cours

Environ 115 élèves de l'école primaire Mwimbo à Kiyungi dans le territoire de Kibombo (Maniema) ne fréquentent plus leur établissement faute de salles de classe. Cette situation intervient après que de fortes intempéries ont détruit plusieurs salles de classe au mois d'avril.

Contacté samedi 9 mai par Radio Okapi, Aruna Hamadi, directeur de l'école, renseigne qu'un vent violent avait soufflé dans leur village, emportant la toiture en chaume de trois salles de classe et de plusieurs habitations.

Une situation pénalisante pour les élèves

Le directeur de l'école explique que la majorité des élèves de son école ont bénéficié de la gratuité de l'enseignement et que cette situation a poussé plus d'une centaine d'entre eux à ne plus étudier, étant contraints à un chômage forcé :

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"Depuis que l'école primaire MWIMBO a connu cet incident avec la destruction de ses trois salles dans la journée du lundi 13 avril 2026 jusqu'à maintenant les enfants n'étudient pas. Et d'ailleurs ces trois salles hébergent 115 enfants puisque nous avons eu beaucoup d'enfants dans notre école à la suite de la gratuité."

Appel à une intervention urgente

Pour le responsable de cette école, la reconstruction des salles de classe constitue un besoin urgent pour permettre aux élèves de regagner au plus vite les bancs de l'école.

Il appelle ainsi les autorités congolaises ainsi que toutes les personnes de bonne foi à venir en aide à cet établissement scolaire.