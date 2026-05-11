Congo-Kinshasa: La police dotée de 6 véhicules afin de combatte l'insécurité à Butembo

11 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La police nationale de la ville de Butembo (Nord-Kivu) a reçu, samedi 9 mai, six voitures 4x4 neuves fournies par le gouvernement congolais.

Cette dotation vise à renforcer la mobilité des policiers qui font face à une hausse du taux de criminalité et d'insécurité depuis plusieurs mois dans cette ville.

Un geste vivement salué

Pour le commissaire supérieur principal Mowa Baeki Telly, maire de la ville de Butembo, cette dotation arrive à point nommé. Il renseigne que depuis plusieurs mois, la ville fait face à une hausse d'insécurité et que les policiers ont du mal à se déplacer faute de moyen de transport :

« C'était non seulement difficile de sécuriser comme il se doit la population mais aussi d'atteindre tous les coins et recoins de la ville. Mais avec cet apport nous supposons que nous ferons quelque chose pour résoudre ces problèmes. »

De fortes attentes pour la société civile

Avec une population estimée à plus d'un million d'habitants et une insécurité grandissante, la société civile de Butembo dit attendre des forces de défense et de sécurité l'intensification des patrouilles dans la ville. Ces patrouilles devraient mettre fin à l'insécurité persistante dans la ville, où presque chaque nuit des cas d'insécurité sont enregistrés.

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