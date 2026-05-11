Afrique: Investissement dans les infrastructures - Proparco et Meridiam annoncent leur premier accord de partenariat

À l'occasion de l'Africa Forward Summit, organisé par la France et le Kenya à Nairobi les 11 et 12 mai, Proparco, filiale du Groupe Agence française de développement (Afd), et Meridiam vont procéder à la signature de leur premier accord de partenariat stratégique.

Selon un communiqué de presse, cet accord marquera une étape significative dans le renforcement de la coopération entre Proparco et une société à mission très investie dans le développement d'infrastructures durables et résilientes.

Cet accord, explique-t-on, engagera les deux institutions sur de l'échanges d'expertise et de ressources humaines ; la réflexion conjointe prospective sur les questions de développement, les enjeux sociétaux et environnementaux ; et des initiatives conjointes en matière d'accompagnement de projets d'infrastructures durables dans leurs géographies communes d'intervention.

L'accord viendra renforcer une relation de travail historique entre Proparco notamment et Meridiam, en particulier en Afrique et dans certains pays émergents où les deux institutions sont présentes. Leurs activités respectives - financement du développement pour Proparco ; conception, investissement et gestion d'infrastructures durables pour Meridiam se complètent parfaitement.

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En effet, là où Proparco par son appartenance au Groupe Afd apporte une intelligence géopolitique, des instruments de financement et une expertise sectorielle, Meridiam contribue par son savoir-faire d'investisseur et d'opérateur d'infrastructures de long terme, en structurant, finançant et gérant des projets durables grâce à la mobilisation de capitaux privés au service des territoires et des populations.

Ce partenariat, renseigne la même source, aura pour objectif de soutenir une transition juste particulièrement dans les secteurs des services publics essentiels et de la mobilité durable. Il se traduira par l'organisation d'ateliers techniques, la mise en place d'initiatives conjointes favorisant le développement de solutions concrètes et durables.

« Avec Thierry Deau et les équipes de Meridiam, nous avons construit au fil des années une relation de confiance, fondée sur des réalisations concrètes dans des secteurs clés comme l'énergie, la mobilité ou les infrastructures essentielles. Cet accord stratégique nous permet aujourd'hui de passer à l'échelle et d'accélérer ensemble des projets structurants, en particulier en Afrique, au service d'économies plus durables et inclusives. », déclare Françoise Lombard, Directrice générale de Proparco.

« Ce partenariat avec le Groupe Afd et Proparco illustre la complémentarité entre l'expertise publique et le savoir faire d'un investisseur privé de long terme. Ensemble, nous créons un cadre structurant pour déployer des projets durables, capables de répondre aux grandes transitions, performants et à fort impact, au service des territoires et des populations. » déclare Thierry Déau, Président Directeur général de Meridiam.