Cote d'Ivoire: Baisse de 4,71% du résultat net de la Société de Caoutchouc de Grand Béréby en 2025

A l'issue de l'exercice 2025, le résultat net après impôts de la Société de Caoutchouc de Grand Béréby (SOGB) dont le siège social se trouve en Côte d'Ivoire, a connu une baisse de 4,71% par rapport à l'exercice 2024, selon les états financiers certifiés par les commissaires aux comptes rendus public par la direction de l'entreprise.

Ces états financiers mettent en exergue un résultat net qui passe de de 13,110 milliards de FCFA en 2024 à 12,492 milliards de FCFA en 2025.

« Même si les performances de 2025 restent raisonnablement bonnes, nous attirons l'attention du lecteur sur le contexte local et international plus difficile depuis le second semestre 2025 avec une concurrence débridée pour l'achat du coagulum auprès des planteurs villageois impactant sensiblement le coût de production du caoutchouc », a souligné la direction de la SOGB.

Selon elle, les ventes de produits fabriqués augmentent de 12 % par rapport à l'exercice 2024 , qui s'explique principalement par la hausse du prix de vente de l'huile de palme brute (+20%) et de l'huile de palmiste (+47%) atténuée par la baisse des quantités vendues de 5% et 15% respectivement, d'une part , et par l'augmentation des quantités vendues au niveau du caoutchouc (+9%) accompagnée d'une hausse de 3% du prix de vente moyen, d'autre part.

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Par ailleurs, les achats de matières premières augmentent de 15% (+3 701 milliards de FCFA), variation principalement liée à la hausse du prix d'achat du coagulum auprès des planteurs villageois.

Au total les produits de la société se sont accrus de 11,583 milliards, s'établissant à 105,103 milliards de FCFA contre 93,520 milliards de FCFA en 2024.

Quant aux charges, elles ont globalement augmenté de 11,532 milliards de FCFA, se situant à 62,304 milliards de FCFA contre 50,772 milliards de FCFA en 2024.

Une faible progression de 0,11% est notée concernant la valeur ajoutée qui se situe à 42,799 milliards de FCFA contre 42,748 milliards de FCFA en 2024.

Les charges de personnel passent de 17,773 milliards de FCFA en 2024 à 19,258 milliards de FCFA un an plus tard (+1,485 milliard).

De son côté, l'excédent brut d'exploitation (EBE) connait une baisse de 6% avec une réalisation de 24 milliards de FCFA contre 25 milliards de FCFA en 2023.

Pour sa part, le résultat d'exploitation est en régression de 7,19% à 17,061 milliards de FCFA contre 18,383 milliards de FCFA en 2024.

Quant au résultat des activités ordinaires, il reste dans la même logique, s'établissant à 17,161 milliards de FCFA contre 18,040 milliards de FCFA en 2024.