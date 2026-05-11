Afrique: La FSF en assemblée générale ordinaire, le 23 mai au CICAD

Dakar — L'assemblée générale ordinaire de la Fédération sénégalaise de football (FSF) va se tenir le samedi 23 mai au Centre international de conférence Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio, a appris l'APS de l'instance dirigeante du football sénégalais.

Le comité exécutif (COMEX) de la Fédération sénégalaise de football (FSF) a clôturé dimanche à Saly séminaire stratégique entamé vendredi dans le cadre de ses obligations statutaires.

La rencontre visait à préparer l'assemblée générale ordinaire (AGO) par l'examen et la validation des rapports d'activités et financiers de l'exercice 2025, et à renforcer la gouvernance, la planification stratégique et l'efficacité opérationnelle de l'instance fédérale.

Les travaux ont réuni les membres du COMEX, l'administration de la FSF, ainsi que plusieurs partenaires techniques et experts.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lors des différentes sessions, les participants ont procédé à l'examen du projet de rapport d'activités présenté par le Secrétaire Général, Abdoulaye Saydou Sow, ainsi que du rapport financier exposé par le Directeur administratif et financier, Serigne Babacar FALL.

" À la suite d'échanges approfondis et constructifs, ces deux documents ont été amendés et validés avec quelques modifications de forme et de fond. Ils seront soumis à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, prévue le 23 mai 2026 au Centre International de Conférences Abdou Diouf (CICAD)", lit-on dans le compte rendu de la rencontre.

Il rapporte que le président de la FSF a présenté la vision stratégique +SMART FSF 2028 +, déclinaison opérationnelle du projet PRAXIS, adoptée comme feuille de route par le COMEX.

"Les participants ont unanimement salué la pertinence de cette vision. Celle-ci est orientée vers la modernisation de la gouvernance, la transformation digitale de la fédération, le renforcement des performances sportives et administratives, ainsi que l'amélioration globale de l'écosystème du football sénégalais", signale la source.