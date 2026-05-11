Sénégal: Chantier du stade Demba Diop - La FSF va soumettre une résolution à la FIFA

Dakar — Le Comité exécutif (COMEX) de la Fédération sénégalaise de football (FSF) a validé le projet de résolution qu'il entend soumettre à la Commission de développement de la FIFA au sujet du chantier de reconstruction du stade Demba Diop de Dakar, notamment sur un projet de restructuration du financement des travaux, a appris l'APS de source officielle.

"Concernant les infrastructures sportives, une communication spécifique a été consacrée à la situation du stade Demba Diop et au projet de restructuration du financement de ses travaux. Au terme des discussions, le COMEX a validé le projet de résolution destiné à être soumis à la Commission de développement de la FIFA", indique l'instance dirigeante du football sénégalais dans un communiqué parvenu à l'APS.

Le COMEX de la Fédération Sénégalaise de Football a clôturé dimanche un séminaire stratégique de trois jours organisé à Saly sous la présidence d'Abdoulaye Fall, son président.

La relance des travaux de reconstruction du stade Demba Diop en collaboration avec la FIFA et d'éventuels partenaires a été érigée en priorité lors d'un comité d'urgence de la FSF tenu en mars dernier.

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En janvier 2021, l'État du Sénégal avait signé avec la FSF un protocole d'accord stipulant que le Stade Demba Diop va être reversé dans le patrimoine de l'instance dirigeante du football national.

Dans ce cadre, la FSF a entamé en 2023 les travaux de reconstruction de l'infrastructure sportive fermée depuis juillet 2017, à la suite d'un tragique incident survenu lors de la finale de la Coupe de la Ligue ayant opposé le stade de Mbour à l'US Ouakam.

Huit personnes avaient trouvé la mort dans des échauffourées qui avaient provoqué une bousculade et l'affaissement d'un mur.

La fin des travaux de reconstruction du stade, situé au cœur de la capitale sénégalaise, était prévue en juin 2025.

Face au retard noté dans l'exécution des travaux, l'ancien président de la FSF, Maître Augustin Senghor, avait tenu en avril 2025, une réunion avec l'entreprise pilote CEGIM, responsable du gros oeuvre, les architectes et ingénieurs chargés de la maitrise d'oeuvre, "pour vraiment donner un coup de fouet au chantier".