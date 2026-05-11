Ile Maurice: Des secouristes agressés par une foule hostile lors de l'intervention du SAMU

Un tragique accident de la route, survenu tôt dans la matinée du dimanche 10 mai à Petite-Rivière, a coûté la vie à Kurt Ivan Michael Anthony, un jeune motocycliste de 21 ans. Le drame a également provoqué de vives tensions sur les lieux de l'accident où des membres du personnel du SAMU ont été agressés alors qu'ils intervenaient pour tenter de sauver le jeune homme. Les funérailles de Kurt Ivan Michael Anthony ont eu lieu ce lundi, dans une atmosphère de grande émotion de ses proches et des habitants de la région.

L'accident s'est produit aux alentours de 6 h 46 sur la Black River Road, non loin de la station-service à Petite-Rivière. À l'arrivée des policiers sur les lieux, le jeune peintre, habitant Gros-Cailloux, gisait inconscient sur le côté droit de la route au milieu d'une foule hostile. D'après les premiers renseignements obtenus auprès de personnes présentes sur place, Kurt Ivan Michael Anthony circulait à moto lorsqu'il aurait perdu le contrôle avant de chuter violemment sur la chaussée. Les circonstances exactes de l'accident demeurent toutefois inconnues à ce stade de l'enquête.

Alertée peu après l'accident, une équipe du SAMU s'est rapidement rendue sur place. Cependant, selon une déposition consignée plus tard dans la journée par un membre de l'équipe médicale, les secours ont été accueillis par une foule particulièrement agressive composée d'une centaine de personnes. En effet, alors que les membres du personnel tentaient de descendre du véhicule d'urgence afin de prendre en charge le blessé, plusieurs individus se seraient mis à tapper le véhicule gouvernemental avant de s'en prendre physiquement aux secouristes. Des coups auraient été portés à travers la fenêtre du véhicule tandis que le conducteur aurait également été agressé et tiré hors du van par certains membres de la foule.

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L'intervention de policiers ainsi que de quelques personnes présentes sur place a finalement permis de calmer la situation et de sécuriser les lieux afin que les secours puissent intervenir. Le jeune motocycliste a ensuite été placé dans l'ambulance. Ce n'est toutefois qu'en cours de route vers l'hôpital qu'un examen médical complet a pu être effectué. La victime a alors été déclarée morte. Elle présentait de graves blessures à la tête.

Le décès de Kurt Ivan Michael Anthony a été constaté à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, Port Louis. L'autopsie pratiquée dans l'après-midi a attribué la cause du décès à de multiples blessures.

Entretemps, la police a retrouvé une motocyclette rouge dans un champ de canne situé non loin du lieu du drame. Le propriétaire du deux-roues a expliqué aux enquêteurs qu'il avait vendu la moto à la victime contre un paiement partiel et que les clés devaient lui être remises une fois le montant totalement réglé.

Les membres du personnel du SAMU agressés lors de cette intervention ont également reçu des soins médicaux. Dans sa déposition, l'un d'eux affirme avoir ressenti d'importantes douleurs au dos, aux épaules et aux bras après l'agression. Il soutient également que cet épisode a profondément affecté le sentiment de sécurité et la confiance professionnelle de l'équipe, évoquant aussi un traumatisme psychologique et émotionnel.

Une plainte formelle a été déposée à la police concernant ces agressions. Le dossier a également été rapporté à la direction régionale de la santé de l'hôpital afin que les autorités concernées soient informées de la gravité des faits survenus lors de cette intervention d'urgence. Une enquête policière est en cours afin de faire la lumière sur les circonstances exactes de l'accident ainsi que sur les violences perpétrées contre les secouristes.