Ile Maurice: L'intervention rapide des habitants limite les dégâts d'un incendie

Grosse frayeur mais heureusement plus de peur que de mal pour Anish Puttoo, habitant de Montagne-Blanche, dont la maison a été touchée par un incendie le 4 mai. Le sinistre s'est déclaré vers 16 heures au niveau de la véranda située au premier étage à l'arrière de la maison.

Au moment des faits, Anish Puttoo travaillait dans sa quincaillerie lorsqu'il a été alerté par les cris de voisins. En sortant, il a vu une épaisse fumée s'échapper de sa maison. Très vite, l'alerte a été donnée et les habitants de la région se sont mobilisés pour tenter de limiter les dégâts avant même l'arrivée des secours. Le pompiers sont rapidement intervenus et l'incendie a pu être maîtrisé. Toutefois, selon Anish Puttoo, l'intervention rapide des habitants de la région a été déterminante pour éviter une situation beaucoup plus grave.

Il explique qu'en voyant les flammes, il a immédiatement paniqué et a appelé à l'aide. C'est alors que trois hommes de la région, travaillant comme pompiers mais n'étant pas en service à ce moment-là, sont passés à proximité de la maison et ont aperçu la scène. Sans hésiter, ils se sont joints aux voisins et aux habitants pour combattre les flammes et empêcher le feu de se propager. Selon Anish Puttoo, sans cette intervention rapide, les dégâts auraient pu être beaucoup plus importants, d'autant plus que des matériaux de construction étaient entreposés dans le garage et risquaient également de prendre feu.

Très reconnaissant, il a tenu à remercier les voisins, les habitants de la région, les membres de la police, les pompiers ainsi que les trois pompiers hors service qui lui sont venus en aide. Il a aussi salué le soutien des membres de son club de sport, l'Ayansh Hardcore Gym, qui se sont déplacés pour lui prêter main-forte.

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À ce stade, l'origine de l'incendie demeure inconnue. Aucun blessé n'est à déplorer. La valeur des dégâts et des objets endommagés n'a pas encore été déterminée.